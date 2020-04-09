Из-за напряженной пожароопасной обстановки в Лидском районе запретили ходить в лес

Источник материала: Lida.Info





С 9 апреля из-за напряженной пожароопасной обстановки решением Лидского райисполкома на территории региона введен запрет на посещение лесов и торфяников.

Установилась сухая погода, отсутствуют осадки. Пожар в таких условиях возникает от малейшей искры, поэтому до наступления периода устойчивого снижения пожарной опасности нельзя посещать торфяники и лес, съезжать на лесные дороги. Нарушение запрета влечет за собой административную ответственность в виде штрафа до 25 базовых величин.

Если из-за действий человека будет поврежден лес или торфяник, штраф до 50 базовых величин, может быть даже уголовная ответственность. Лидский лесхоз переведен на усиленный режим работы. Держать ситуацию под контролем в лесах помогают РОЧС и природоохранная служба. Как известно, основная причина пожаров – человеческий фактор. Особую опасность представляет выжигание гражданами сухой растительности – в результате порывов ветра огонь переходит в лесной фонд.