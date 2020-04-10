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Солнечный репортаж с улиц нашего города: весна уверенно вступает в свои права, Брест цветёт
10.04.2020 08:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестчане с удовольствием подставляют свои измученные зимним авитаминозом тела весеннему солнышку.
Это из тех, кто не сильно опасается коварных вирусов. В старых городских двориках настоящее буйство красок и цветущих деревьев.
От развешенного на верёвках белья прямо ностальгия берёт, хоть экскурсии устраивай «Назад в СССР».
На пешеходной Советской не слишком много народа. Однако владельцы кафешек упрямо готовятся к летнему сезону.
Потенциальным посетителям должно понравиться отдыхать и вкушать разносолы на улице, а не в душном помещении.
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Брестчане с удовольствием подставляют свои измученные зимним авитаминозом тела весеннему солнышку. Это из тех, кто не сильно опасается коварных вирусов. В...
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