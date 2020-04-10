Солнечный репортаж с улиц нашего города: весна уверенно вступает в свои права, Брест цветёт

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчане с удовольствием подставляют свои измученные зимним авитаминозом тела весеннему солнышку.





Это из тех, кто не сильно опасается коварных вирусов. В старых городских двориках настоящее буйство красок и цветущих деревьев.





От развешенного на верёвках белья прямо ностальгия берёт, хоть экскурсии устраивай «Назад в СССР».





На пешеходной Советской не слишком много народа. Однако владельцы кафешек упрямо готовятся к летнему сезону.





Потенциальным посетителям должно понравиться отдыхать и вкушать разносолы на улице, а не в душном помещении.