Хлопотливые весенние будни ЖКХ

Активно продолжается работа по наведению чистоты и порядка на территории Смолевичского района – стартовал месячник по благоустройству населенных пунктов и наведению порядка.

На минувшей неделе корреспондент «КС» вместе с заместителем директора

КУП «Смолевичское ЖКХ» Михаилом Подрезом отправились в деревню Ляды.

Сначала мы посетили деревню Слободка, которая уже значительно похорошела: приведены в порядок улицы, убраны кустарники и мусор, благоустроены остановки.

Интересный процесс мы застали в деревне Ляды – работники ЖКХ убирали аварийное дерево. Безусловно, его масштабы впечатлили, однако и впечатляющими могли бы быть последствия от того, что растет оно возле дороги.

– Дерево является аварийным и при сильном ветре оно может повредить линию электропередач, газопровод и даже близлежащие дома и постройки, – рассказал старший мастер КУП «Смолевичское ЖКХ» Анатолий Лаптенок.

Затем подъехал кран и вальщики Анатолий Лученок и Сергей Колесник продолжили срезать ветки.

После этого мы посетили кладбище в д. Грива. Там активно шла уборка.

Также Михаил Иванович рассказал, что в текущем году КУП «Смолевичское ЖКХ» предстоит провести капитальный ремонт 12-ти жилых домов на территории района, а это больше десяти тысяч квадратных метров!

В аг. Драчково мы увидели, как идут работы по капитальному ремонту жилого дома по ул. Петровичской.

Тендер по ремонту этого дома выиграла ООО «Лайн Газ». Михаил Иванович рассказал, что специалисты уже проводили ремонтные работы жилья в районе и зарекомендовали себя положительно.

– Мы приступили к ремонту этого дома 17 марта. Уже сделаны демонтаж перекрытий веншахты, разбираем старую кровлю, установили леса, еще предстоит заменить водопровод, канализацию, сделать отмостку, кровлю, утеплить фасад, заменить инженерные коммуникации, – рассказал прораб ООО «Лайн Газ» Сергей Попов.

Возвращаясь в Пекалин, мы увидели, как работники ЖКХ убирают мусор, чистят улицы и наводят порядок. А вот, к сожалению, местных жителей за благоустройством мы не застали. Что ж, понадеемся, что виной всему рабочий день, а уже в выходные жители деревни дружно выйдут и на свои приусадебные участки, улицы, дворы, чтобы общими усилиями сделать родной край чище и красивее.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.















