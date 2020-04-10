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Не поверите! Нa следующей неделе в Беларуси снова выпадет снег

10.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После сухой и теплой погоды на этой неделе скоро в страну вернется... мороз со снегом



В предстоящие выходные дни ожидается близкая к своим многолетним значениям температура, осадков прогнозируется немного, сообщает Белгидромет.

В субботу, 11 апреля, ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по востоку республики пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). 

Существенный дискомфорт в дневные часы будет вносить северо-западный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -3...+3°С, максимальная днем от +6°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу страны.

12 апреля, в воскресенье, преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу Витебской области возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью -5...+2°С, максимальная днем +8...15°С, по юго-западу до +17°С.


В понедельник, 13 апреля, в дневные часы холодный атмосферный фронт, который сместится с акватории Балтики, принесет на большую часть страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы и град, усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +1...8°С, максимальная днем от +12°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку страны.

Начиная со вторника, 13 апреля, характер погоды изменится. Холодный воздух со Скандинавии принесет осадки в виде дождя и мокрого снега и понижение температуры - в ночные часы вплоть до заморозков
 
 
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После сухой и теплой погоды на этой неделе скоро в страну вернется... мороз со снегом
 
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