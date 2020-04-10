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Новый ЗАГС на Набережной построят, но выглядеть он будет иначе
10.04.2020 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня на церемонии открытия именной скамейки Эдуарда Ханка мэр Бреста Александр
- Принципиальное решение по ЗАГСу принято.
- Ситуация в Бресте управляемая, точечные проекты благоустройства реализуются, и они будут всем на пользу. Жизнь в городе продолжается, вопросы улучшения условий проживания брестчан, их удобств и комфорта никто не думает сворачивать – это очевидно – констатировал Александр
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Сегодня на церемонии открытия именной скамейки Эдуарда Ханка мэр Бреста Александр Рогачук подтвердил: новому ЗАГСу на Набережной – быть! - Принципиальное...
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