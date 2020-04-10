Новый ЗАГС на Набережной построят, но выглядеть он будет иначе

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня на церемонии открытия именной скамейки Эдуарда Ханка мэр Бреста Александр Рогачук подтвердил: новому ЗАГСу на Набережной – быть!





- Принципиальное решение по ЗАГСу принято. Тот проект, который был представлен и опубликован в одной из газет – лишь версия. Она не нравится подавляющему большинству, поэтому, концептуально от него не отказываясь, будем работать над новыми эскизами, - проинформировал мэр.

- Ситуация в Бресте управляемая, точечные проекты благоустройства реализуются, и они будут всем на пользу. Жизнь в городе продолжается, вопросы улучшения условий проживания брестчан, их удобств и комфорта никто не думает сворачивать – это очевидно – констатировал Александр Рогачук .