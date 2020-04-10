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Новый ЗАГС на Набережной построят, но выглядеть он будет иначе

10.04.2020 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня на церемонии открытия именной скамейки Эдуарда Ханка мэр Бреста Александр Рогачук подтвердил: новому ЗАГСу на Набережной – быть!

Новый ЗАГС на Набережной построят, но выглядеть он будет иначе

- Принципиальное решение по ЗАГСу принято. Тот проект, который был представлен и опубликован в одной из газет – лишь версия. Она не нравится подавляющему большинству, поэтому, концептуально от него не отказываясь, будем работать над новыми эскизами, - проинформировал мэр.

- Ситуация в Бресте управляемая, точечные проекты благоустройства реализуются, и они будут всем на пользу. Жизнь в городе продолжается, вопросы улучшения условий проживания брестчан, их удобств и комфорта никто не думает сворачивать – это очевидно – констатировал Александр Рогачук.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня на церемонии открытия именной скамейки Эдуарда Ханка мэр Бреста Александр Рогачук подтвердил: новому ЗАГСу на Набережной – быть! - Принципиальное...
 
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