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Женщина за год постарела на 20 лет. Морщины пугают ее, потому здоровье важнее молодости

11.04.2020 08:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рут Холройд из графства Бакингемшир, Великобритания, в шесть лет начала страдать от экземы (кожное заболевание, вызывающее зуд и покраснение кожи). Лечащий врач назначил ей стероиды, которые отлично справлялись со своей задачей и избавили женщину от проблем с кожей. Рут принимала препараты в течение 40 лет, но в 2019 году, когда ей исполнилось 46, вдруг поняла, что бесследно такое лечение для нее не пройдет, пишет Medialeaks.


Холройд почувствовала, что у неё начинаются проблемы с давлением, и узнала, что длительный прием стероидов вызывает не только повышенное артериальное давление, но и серьезные проблемы с костями.

— Я страдала от экземы с детства. Будучи ребенком, я отрывала лоскуты кожи с ноги, разбрасывая их вокруг себя. Чтобы справиться с болезнью, мне приходилось использовать стероиды более 40 лет, но я начала беспокоился из-за побочных эффектов от их чрезмерного использования, — рассказала она.


Лечащий врач не советовал Рут переставать принимать стероиды, рассказав ей о возможных последствиях, но она все равно не отказалась от своего решения. Стоило ей забыть о препаратах, как кожа лица начала краснеть и шелушится, что заставило женщину бросить работу и сидеть дома.

— Я решила полностью отказаться от стероидов. Это был тяжелый опыт. Первые несколько недель после отказа стали ужасными, моя кожа была красной, воспаленной, источала прозрачную жидкость и была похожа на изрезанную, — поделилась она.


Чтобы сгладить эффект от прекращения лечения, женщина начала использовать увлажняющий крем, и он остановил шелушение, но не другие негативные эффекты — всего за полтора года без стероидов ее кожа обвисла и покрылась морщинами, как говорит сама Рут, «разом постарев на 20 лет».


— Это очень сильно повлияло на мою уверенность в себе. Люди часто спрашивают меня: «Что случилось с твоим лицом?», — и из-за этого я становлюсь ещё более неуверенной, но я пытаюсь избавиться от негативных мыслей и настроить себя на позитив, — рассказывает Рут.

Несмотря на все неприятные изменения, Рут начала чувствовать себя лучше и научилась принимать себя такой, какая она есть, ведь, по её словам, здоровье гораздо важнее внешнего вида.

 
 
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Рут Холройд из графства Бакингемшир, Великобритания, в шесть лет начала страдать от экземы
 
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