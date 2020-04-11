Источник материала: Виртуальный Брест

Камни появляются сами собой на трассе Брест-Высокое, на этот раз - у д. Сегеневщина.





Камни убирают, но они снова появляются загадочным образом. В результате кто-то пробивает картер.





Будьте осторожны!





Есть мнение, что это делает кто-то из местных жителей. Но словить его, естественно, не получается.