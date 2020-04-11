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Сегеневщинский "партизан" продолжает борьбу. Ещё одна жертва камней на дороге
11.04.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Камни появляются сами собой на трассе Брест-Высокое, на этот раз - у д. Сегеневщина.
Камни убирают, но они снова появляются загадочным образом. В результате кто-то пробивает картер.
Будьте осторожны!
Есть мнение, что это делает кто-то из местных жителей. Но словить его, естественно, не получается.
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Камни появляются сами собой на трассе Брест-Высокое, на этот раз - у д. Сегеневщина. Камни убирают, но они снова появляются загадочным образом. В результате кто-то...
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