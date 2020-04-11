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Сегеневщинский "партизан" продолжает борьбу. Ещё одна жертва камней на дороге

11.04.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Камни появляются сами собой на трассе Брест-Высокое, на этот раз - у д. Сегеневщина.

Сегеневщинский "партизан" продолжает борьбу. Ещё одна жертва камней на дороге

Камни убирают, но они снова появляются загадочным образом. В результате кто-то пробивает картер.

Сегеневщинский "партизан" продолжает борьбу. Ещё одна жертва камней на дороге

Будьте осторожны!

Сегеневщинский "партизан" продолжает борьбу. Ещё одна жертва камней на дороге

Есть мнение, что это делает кто-то из местных жителей. Но словить его, естественно, не получается.

Сегеневщинский "партизан" продолжает борьбу. Ещё одна жертва камней на дороге

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Теги: Брест
 
 
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  Камни появляются сами собой на трассе Брест-Высокое, на этот раз - у д. Сегеневщина. Камни убирают, но они снова появляются загадочным образом. В результате кто-то...
 
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