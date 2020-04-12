Директор Одесского зоопарка сыграл животным классическую музыку. Посмотрите на их реакцию (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Директор Одесского зоопарка решил порадовать питомцев музыкой во время карантина и сыграл им классические произведения на синтезаторе. Видео опубликовано на сайте зоопарка.

На кадрах мужчина в маске сидит на стуле возле клеток животных и играет для них на синтезаторе. Директор исполнил произведения для слонов, обезьян, волков, коз, медведей, обезьян и птиц. Основу репертуара составила классическая музыка. Животные во время необычного концерта внимательно слушали композиции.

ВИДЕО: сайт Одесского зоопарка

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