|
Директор Одесского зоопарка сыграл животным классическую музыку. Посмотрите на их реакцию (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Директор Одесского зоопарка решил порадовать питомцев музыкой во время карантина и сыграл им классические произведения на синтезаторе. Видео
На кадрах мужчина в маске сидит на стуле возле клеток животных и играет для них на синтезаторе. Директор исполнил произведения для слонов, обезьян, волков, коз, медведей, обезьян и птиц. Основу репертуара составила классическая музыка. Животные во время необычного концерта внимательно слушали композиции.
ВИДЕО: сайт Одесского зоопарка
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор Одесского зоопарка решил порадовать питомцев музыкой во время карантина и сыграл им классические произведения на синтезаторе. Видео опубликовано на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)