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Директор Одесского зоопарка сыграл животным классическую музыку. Посмотрите на их реакцию (ВИДЕО)

12.04.2020 13:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Директор Одесского зоопарка решил порадовать питомцев музыкой во время карантина и сыграл им классические произведения на синтезаторе. Видео опубликовано на сайте зоопарка.

На кадрах мужчина в маске сидит на стуле возле клеток животных и играет для них на синтезаторе. Директор исполнил произведения для слонов, обезьян, волков, коз, медведей, обезьян и птиц. Основу репертуара составила классическая музыка. Животные во время необычного концерта внимательно слушали композиции.  

ВИДЕО: сайт Одесского зоопарка

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Директор Одесского зоопарка решил порадовать питомцев музыкой во время карантина и сыграл им классические произведения на синтезаторе. Видео опубликовано на...
 
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