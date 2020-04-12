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Медики рассказали, как алкоголь влияет на организм человека после 40 лет

12.04.2020 14:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медики рассказали, как алкоголь влияет на организм человека после 40 лет

Врачи рассказали изданию The Telegraph, как злоупотребление алкогольными напитками влияет на организм людей старше 40 лет.

По словам почетного профессора Университетского колледжа Лондона и главного врача благотворительной организации Drinkaware Пола Уоллеса, спиртное влияет практически на все системы организма. Во время употребления алкоголя человек испытывает воодушевление, но при этом спиртное оказывает угнетающее воздействие на самоконтроль, логику, суждения. 

Как отметил дерматолог и официальный представитель фонда British Skin Foundation профессор Ник Лоув, регулярное употребление алкогольных напитков может вызвать появление розацеа – хронического покраснения кожи из-за увеличения кровеносных сосудов. Кроме этого, спиртное может провоцировать стресс и тревогу. 

Злоупотребление алкоголем увеличивает риск инсульта в два раза и приводит к повышению давления. От спиртного страдает и печень, добавила гепатолог из больницы Королевского колледжа Лондона Дебби Шоукросс. Под воздействием алкоголя этот орган уменьшается, что приводит к циррозу.  

 

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Врачи рассказали изданию The Telegraph, как злоупотребление алкогольными напитками влияет на организм людей старше 40 лет. По словам почетного профессора...
 
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