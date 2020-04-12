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Срок приема заявлений продлен
12.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
К сведению граждан, желающих поступать в учреждения образования Республики Беларусь, в которых осуществляется подготовка офицерских кадров, в военно-учебные заведения Российской Федерации, в 2020 году прием заявлений в военном комиссариате Вороновского района Гродненской области продлен до 8 мая 2020г. по адресу: г.п. Вороново ул. Коммунальная, 7, или по телефону 8-01594-2-51-27 (группа призыва).
Информация об учреждениях образования, в которых продлены сроки приема заявлений, размещена на сайте Вороновского районного исполнительного комитета (раздел военного комиссариата): http://voronovo.grodno-region.by/ru/.
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К сведению граждан, желающих поступать в учреждения образования Республики Беларусь, в которых осуществляется подготовка офицерских кадров, в военно-учебные...
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