Срок приема заявлений продлен

Источник материала: Вороновская газета





К сведению граждан, желающих поступать в учреждения образования Республики Беларусь, в которых осуществляется подготовка офицерских кадров, в военно-учебные заведения Российской Федерации, в 2020 году прием заявлений в военном комиссариате Вороновского района Гродненской области продлен до 8 мая 2020г. по адресу: г.п. Вороново ул. Коммунальная, 7, или по телефону 8-01594-2-51-27 (группа призыва).

Информация об учреждениях образования, в которых продлены сроки приема заявлений, размещена на сайте Вороновского районного исполнительного комитета (раздел военного комиссариата): http://voronovo.grodno-region.by/ru/.