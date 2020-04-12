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В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19
12.04.2020 21:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19. Об этом сегодня в эфире
"Во всех наших учреждениях здравоохранения имеется пятидневный запас средств индивидуальной защиты", - проинформировала Елена Богдан.
"Это прежде всего больницы, - уточнила она. - Сейчас у нас вторым этапом идет полное оснащение амбулаторно-поликлинического звена, учитывая, что мы их переориентируем на работу с контактами первого уровня и, возможно, с пациентами с бессимптомными, легкими формами, если мы примем такое решение".
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В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19. Об этом сегодня в эфире СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения...
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