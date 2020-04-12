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В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19

12.04.2020 21:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19. Об этом сегодня в эфире СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, сообщает БЕЛТА.

В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19

"Во всех наших учреждениях здравоохранения имеется пятидневный запас средств индивидуальной защиты", - проинформировала Елена Богдан.

"Это прежде всего больницы, - уточнила она. - Сейчас у нас вторым этапом идет полное оснащение амбулаторно-поликлинического звена, учитывая, что мы их переориентируем на работу с контактами первого уровня и, возможно, с пациентами с бессимптомными, легкими формами, если мы примем такое решение".

 
 
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  В белорусских больницах имеется пятидневный запас средств защиты для медиков от COVID-19. Об этом сегодня в эфире СТВ сообщила заместитель министра здравоохранения...
 
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