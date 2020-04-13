На него обратил внимание специализирующийся на беттинге портал betON. Там заметили, что в день игры котировки у крупнейших мировых букмекеров (из-за проблем с футболом в мире там теперь есть и наши дублеры) были необычно подвижными и сильно изменились в пользу «Немана».





Проверяем коэффициенты у западных компаний.





Betfair. Крупнейшая в мире биржа ставок начала принимать деньги на победу хозяев во вторник в 23:35. Тогда давали на викторию гродненцев коэффициент 1.62. К началу матча упал до 1.17.





Betsafe. Открыли прием ставок 7 апреля в 23:31. До стартового свистка коэффициент успел упасть с 1.65 до 1.20.





Betway. Линия с коэффициентом 1.67 на успех «Немана» появилась на сайте 7 апреля в 23:46. Перед началом матча кэф уже был 1.30.





Большинство запасных букмекеров открыли линию на матч после обеда 8 октября уже с коэффициентами в районе 1.25.





Однако откуда такое падение, ведь видимых причин для этого не было – внезапного десанта из «основы» гродненцы не получали. В большинстве случаев такое падение коэффициентов объясняют большими суммами, которые ставят на определенный исход.









Конечно, можно сказать, что аналитики букмекерских контор, которые выкатили линию первыми, ошиблись в выставлении коэффициентов. Однако коэффициент 11 на победу дубля «Белшины», который в прошлом году прошел крещение второй лигой и в предыдущем туре вынес «Городею» 4:0, может показаться кому-то слишком большим.





Но Beftair и Betsafe начали матч именно с таким кэфом на успех гостей.





Течение игры получилось тоже не совсем обычным: при 0:0 до 61-й минуты закончилась встреча со счетом 5:2 в пользу «Немана». Это, конечно, само по себе не может быть поводом ни для каких обвинений. Все мы любим спорт как раз за его непредсказуемость.





Гораздо больше взволновала игра защитника «Белшины» под вторым номером. Это 21-летний Илья Болтрушевич, сын чемпиона страны и лучшего игрока чемпионата-1998 в составе «Днепра» Эдуарда Болтрушевича.





Отец в свое время отыграл за «Белшину» три сезона, а его сын пополнил состав команды этой зимой. Прошлый сезон Илья провел в «Лиде», за которую провел 26 матчей и забил три мяча в первой лиге. Команда финишировала седьмой, а парень получил отличную игровую практику и опыт в свои 20 лет.





Антоном Сучковым. Со стороны может показаться, что бобруйчанин вообще никак не среагировал на движение соперника, проводив его взглядом. Через пару секунд Сучков отправил мяч в ворота (отметка 3:34). Но вернемся к матчу дублей в Гродно . При третьем голе «Немана» Болтрушевич остался передСо стороны может показаться, что бобруйчанин вообще никак не среагировал на движение соперника, проводив его взглядом. Через пару секунд Сучков отправил мяч в ворота (отметка 3:34).









Пятый гол хозяев также мог удивить – казалось, Болтрушевич должен был бы блокировать противника Евгения Сакуту, а вместо этого поставил заслон одноклубнику Илье Вихрову. А Сакута тем временем убежал и выдал ассист на Дмитрия Вашкевича (отметка 4:30).









Обратились к двоим белорусским экспертам-аналитикам в области ставок за комментарием. Оба отказались говорить под запись, но выразили разочарование, что по многим факторам матч имел странный характер.





А как вы считаете, это просто уровень игрока или что-то действительно странное?