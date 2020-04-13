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В Гродно запустили челлендж «Голоса Победы». Как принять участие?

13.04.2020 12:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно запустили челлендж «Голоса Победы». Жителям предлагают спеть фрагмент песни «День Победы» и передать интернет-эстафету дальше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно запустили челлендж «Голоса Победы». Как принять участие?

Условия челленджа очень просты: достаточно снять видео на мобильный телефон, где вы исполняете известную всем военную песню, и совсем не важно, куплет это будет или припев, с фонограммой или без. В конце надо назвать человека или организацию, которым передаёте эстафету.

В Гродно запустили челлендж «Голоса Победы». Как принять участие?

Пользователи уже начали размещать ролики в социальных сетях с хештегами «Голоса Победы» или «Гродно Победа». Многие подходят к вопросу творчески: делают свои аранжировки композиции, надевают военную форму, поют вместе с родственниками, записывают видео на фоне культовых объектов времён Великой Отечественной войны. 

В Гродно запустили челлендж «Голоса Победы». Как принять участие?

Ольга Богданович, начальник отдела управления культуры Гродненского облисполкома:
К нам присоединились уже МЧС, сотрудники «Белпочты», учреждений образования, БРСМ, ЖЭС. Множество-множество людей, которые хотят принять участие в этой эстафете. Придумали мы её для того, чтобы сплотить всех людей в интернет-пространстве, причём независимо от возраста, социального положения, что важно, навыков пения.

В Гродно запустили челлендж «Голоса Победы». Как принять участие?


Организаторы уверены, что челлендж поможет создать особое праздничное настроение в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Следить за эстафетой можно на сайте и в соцсетях управления культуры Гродненского облисполкома.   

Люди в материале: Ольга Богданович

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно запустили челлендж «Голоса Победы». Жителям предлагают спеть фрагмент песни «День Победы» и передать интернет-эстафету...
 
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