ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Банки призывают использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты

13.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Банки призывают использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты

Белорусские банки призывают клиентов использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты, сообщили БЕЛТА представители банков.

«Корпоративным и розничным клиентам банк предлагает воспользоваться услугами управления бизнесом и счетом с помощью технологий дистанционного взаимодействия без посещения банка. Беларусбанк призывает активно использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты: интернет- и мобильный банкинг», — отметили в пресс-службе банка.

По данным Беларусбанка, сервисы дистанционного банковского обслуживания для платежей активно используют около 85% физических лиц — клиентов банка. В последнее время увеличивается количество заявок на кредит, поступивших в банк дистанционно.

Тенденцию увеличения доли безналичных операций отмечают в Белагропромбанке. «Обычно существует некоторая сезонность таких операций, их пик приходится на декабрь, предновогоднее время, а потом идет небольшой спад. Но по итогам I квартала мы даже преодолели новогодний пик, и доля безналичных платежей продолжает расти. Конечно, банк старается поддержать такую тенденцию, потому что безналичная оплата — не только удобно, но и более безопасно с точки зрения защиты своего здоровья», — отметили в банке.

Все карточки Белагропромбанка выпускаются с возможностью бесконтактной оплаты. Обычно если и карточка, и терминал поддерживают бесконтактную оплату, то и раньше платежи совершались именно бесконтактно. «Поэтому тут сложно найти связь с эпидемиологической ситуацией. Однако мы точно видим рост токенизированных карточек (используются в платежных мобильных приложениях Samsung Pay, Apple Pay) и полагаем, что спрос на бесконтактные платежи достаточно высок», — пояснили в пресс-службе.

В Беларусбанке обратили внимание, что продумали решения для тех клиентов, у которых закончился срок действия карточки в период ухудшения эпидемиологической ситуации. Для получения доступа к средствам на своих счетах клиенты могут дистанционно в интернет-банкинге оформить к существующему или новому счету виртуальную карточку (физическое изготовление карточки не производится, клиенту предоставляются только ее реквизиты). Виртуальной карточкой можно оплачивать коммунальные платежи, покупки в интернете, можно привязать к сервисам Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay и так оплачивать покупки в магазинах, а также воспользоваться услугой банка по снятию наличных по коду в банкомате.

В первые два часа работы отделений Беларусбанка приоритет в обслуживании — у пенсионеров. Организовано консультирование по ипотечному и льготному кредитованию по телефону, предлагается предварительная запись при подаче документов и заключении договоров.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские банки призывают клиентов использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты, сообщили БЕЛТА представители банков. «Корпоративным и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Базанов опроверг информацию о стоимости трансляции чемпионата Беларуси для «Матч ТВ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика