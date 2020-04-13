В чем дело? Нефть дешевеет, несмотря на соглашение ОПЕК+

Мировые цены на нефть эталонных марок падают в понедельник, 13 апреля, несмотря на достижения соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.





Так, к 11:10 стоимость фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне падает на 1,8% - до $30,91 за баррель. Также дешевеет нефть WTI - на 0,7% до $22,61 за баррель.





При этом в начале сессии в понедельник нефть дорожала на 4,5%.





Как известно, итоговое соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение добычи нефти не на 10 млн баррелей в сутки, а на 9,7 млн из-за позиции Мексики. Также на 300 тысяч меньше будет сокращение на протяжении всех этапов двухлетнего соглашения.









Мехико согласилось уменьшить добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а еще 250 тысяч баррелей за нее сократят США.

Но, похоже, этого не достаточно из-за низкого спроса.