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Кот увидел подо льдом рыбу и попытался поймать ее. Вот что из этого вышло
Источник материала: Tut.by
Девушка из Литвы сняла на видео необычную сцену: она увидела, как кот вышел на поверхность замерзшего пруда и попытался поймать рыбу, которая в нем плавала. Рыба была надежно защищена слоем льда, поэтому попытки кота были обречены на провал. Но он очень старался: просто взгляните, как это выглядело.
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Девушка из Литвы сняла на видео необычную сцену.
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