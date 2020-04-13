Кот увидел подо льдом рыбу и попытался поймать ее. Вот что из этого вышло

Источник материала: Tut.by

Девушка из Литвы сняла на видео необычную сцену: она увидела, как кот вышел на поверхность замерзшего пруда и попытался поймать рыбу, которая в нем плавала. Рыба была надежно защищена слоем льда, поэтому попытки кота были обречены на провал. Но он очень старался: просто взгляните, как это выглядело.