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В Белавиа пообещали вернуть всех застрявших за границей белорусов домой
Источник материала: Myfin
Благодаря работе МИД домой уже вернулись тысячи белорусов. Работа по возвращению остальных продолжается и в этом помогает Белавиа. Перевозчик уже выполнил около 20 чартерных рейсов во Внуково, Дубай, Лиссабон и Барселону.
«Это принципиальный вопрос - вернуть наших соотечественников домой», - сказал Игорь Чергинец.
Он отметил, что билеты для белорусских граждан, застрявших в других странах, продают по минимальной цене.
Есть трудности с вывозом белорусов из Индии, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, с Сейшельских островов. Как рассказал Игорь Чергинец, нужно делать минимум еще одну посадку на дозаправку, а с Бали - две посадки по пути туда и две - обратно. По его словам, это технически сложно для экипажей, тяжело для пассажиров, кроме того, стоит больших денег.
«Эти вопросы сейчас все вместе рассматриваются. Я думаю, решение будет найдено, и мы вернем всех белорусов домой», - сказал заместитель гендиректора Белавиа.
С помощью Белавиа возвращаются домой и граждане других стран. Они прилетают в Национальный аэропорт Минск, откуда отправляются на родину. Так, самолет из Дели доставил в Минск россиян, домой они выехали на поезде, пишет sputnik.by.
Как сообщали в Минспорта, все организованные белорусские туристы вернулись на родину, но за границей есть еще туристы, которые уехали на отдых самостоятельно, помимо турфирм.
Источник: Myfin.by
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