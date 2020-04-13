В Белавиа пообещали вернуть всех застрявших за границей белорусов домой

Источник материала: Myfin

фото: belavia.by

Благодаря работе МИД домой уже вернулись тысячи белорусов. Работа по возвращению остальных продолжается и в этом помогает Белавиа. Перевозчик уже выполнил около 20 чартерных рейсов во Внуково, Дубай, Лиссабон и Барселону.

«Это принципиальный вопрос - вернуть наших соотечественников домой», - сказал Игорь Чергинец.

Он отметил, что билеты для белорусских граждан, застрявших в других странах, продают по минимальной цене.

Есть трудности с вывозом белорусов из Индии, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, с Сейшельских островов. Как рассказал Игорь Чергинец, нужно делать минимум еще одну посадку на дозаправку, а с Бали - две посадки по пути туда и две - обратно. По его словам, это технически сложно для экипажей, тяжело для пассажиров, кроме того, стоит больших денег.

«Эти вопросы сейчас все вместе рассматриваются. Я думаю, решение будет найдено, и мы вернем всех белорусов домой», - сказал заместитель гендиректора Белавиа.

С помощью Белавиа возвращаются домой и граждане других стран. Они прилетают в Национальный аэропорт Минск, откуда отправляются на родину. Так, самолет из Дели доставил в Минск россиян, домой они выехали на поезде, пишет sputnik.by.

Как сообщали в Минспорта, все организованные белорусские туристы вернулись на родину, но за границей есть еще туристы, которые уехали на отдых самостоятельно, помимо турфирм.