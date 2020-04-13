ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Житель Барановичей упал c девятого этажа и погиб

13.04.2020 12:37 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Житель Барановичей упал c девятого этажа и погиб

В Барановичах местный житель выпал с балкона на девятом этаже и погиб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

По информации источника, несчастный случай произошел ночью 11 апреля. 53-летний мужчина в момент падения находился в собственно квартире, на балконе.

Тело, лежавшее на земле рядом с домом, нашли соседи. Они вызвали милицию и скорую помощь. Мужчина получил такие серьезные травмы, что умер на месте, прибывшие врачи констатировали его смерть.

Следователи проводят проверку. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барановичах местный житель выпал с балкона на девятом этаже и погиб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Слуцком районе введён запрет на посещение лесов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика