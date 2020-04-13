Житель Барановичей упал c девятого этажа и погиб

Источник материала: ОНТ

В Барановичах местный житель выпал с балкона на девятом этаже и погиб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

По информации источника, несчастный случай произошел ночью 11 апреля. 53-летний мужчина в момент падения находился в собственно квартире, на балконе.

Тело, лежавшее на земле рядом с домом, нашли соседи. Они вызвали милицию и скорую помощь. Мужчина получил такие серьезные травмы, что умер на месте, прибывшие врачи констатировали его смерть.

Следователи проводят проверку. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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