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Житель Барановичей упал c девятого этажа и погиб
Источник материала: ОНТ
В Барановичах местный житель выпал с балкона на девятом этаже и погиб,
По информации источника, несчастный случай произошел ночью 11 апреля. 53-летний мужчина в момент падения находился в собственно квартире, на балконе.
Тело, лежавшее на земле рядом с домом, нашли соседи. Они вызвали милицию и скорую помощь. Мужчина получил такие серьезные травмы, что умер на месте, прибывшие врачи констатировали его смерть.
Следователи проводят проверку. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В Барановичах местный житель выпал с балкона на девятом этаже и погиб, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия...
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