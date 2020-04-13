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Да - свету, нет - хайлайтеру. Как выглядеть красиво в видеозвонках

13.04.2020 12:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Удаленку» трудно представить без видеозвонков. Все-таки есть вопросы, которые быстрее и проще решить голосом. Да что там работа: теперь и пятничные встречи с друзьями у многих проходят в Zoom и других месенджерах, позволяющих делать групповые звонки. Чтобы на этих онлайн-мероприятиях вы выглядели неотразимо, LADY спрашивает советы у профи. Актер и визажист, которые знают толк в красоте на экране объяснили, как выглядеть уместно и красиво в объективе веб-камеры.


  • Лев ПархалинРежиссер и актер. Снимался в короткометражных фильмах и музыкальных клипах
     

  • Татьяна ВладимироваВизажист с 9-летним опытом работы, автор книги «Как стать визажистом?» и YouTube-блогер
     

Сидим в центре кадра, ставим свет и выбираем фон

В первую очередь Лев Пархалин замечает, что камеры на телефонах и ноутбуках могут искажать изображение по краям. Чтобы выглядеть «как обычно», держитесь в центре изображения. В противном случае из-за устройства маленького объектива ваше лицо может вытягиваться или искажаться иначе. А вот если у вас отдельная, не встроенная, веб-камера, то такого быть не должно.

— Большое значение имеет угол, под которым вас снимает камера. В моем ноутбуке, например, объектив расположен не как обычно — вверху экрана, — а внизу. Поэтому я как бы смотрю на собеседника свысока. Это психология: когда в кино хотят показать власть и доминирующее положение персонажа, то его снимают снизу, — объясняет актер, с которым мы тоже созвонились по видео. — Прием называется «взгляд ребенка». По-хорошему я должен был найти какую-то стопку книг и поставить ноутбук на них, чтобы быть наравне с собеседником.

Соответственно, съемка снизу вверх имеет обратный эффект. Ее используют, когда хотят показать слабость человека. Это называется «взгляд взрослого». Зато быть стройнее на камеру у вас вряд ли получится. Во-первых, экран действительно чуть полнит, во-вторых, есть другие нюансы:

— Со смартфона эффект стройности сделать легко: вы просто поднимаете телефон выше и немного наклоняете к себе. Таким образом, ноги попадут в край объектива, он их исказит и они вытянутся — то, о чем мы уже говорили. Со встроенной в ноутбук веб-камерой такой трюк провернуть сложнее — будет больше неудобно, чем красиво.


Фото: Christin Hume, unsplash.com

Кроме угла съемки важен свет. Лучше всего, если у вас дома есть какая-то лампа, которая может послужить мобильным источником света.

— Свет лучше всего поставить либо сбоку, либо направить прямо на себя, — советует Лев. — Но вы должны понимать, с кем вы связываетесь и для чего вам звонок нужен.

С боковым светом можно переборщить так, что половина вашего лица уйдет в тень. Получится эффект нуара, который используют в фильмах такого жанра: там никогда не используют прямой свет, это подчеркивает двойственный характер персонажа. Для рабочих звонков — неудачный вариант.

— Чем больше света, тем лучше. Испортить ситуацию им сложно, ведь камера ноутбука автоматически подстраивается под освещение. Проведите эксперименты — сами увидите, как изображение постепенно сглаживается при изменении количества света.

По мнению Льва, еще один важный момент — проработка заднего плана. Идеальный выбор — светлый фон, потому что он не отвлекает внимания от самого человека. Но можно и заморочиться, сделав что-то специально под звонки. Подходит, если вы хотите вызвать эмоцию «вау, в каком месте он (а) сидит».

— Пример берите с топовых блогеров: посмотрите того же Диму Ермузевича. У него почти всегда хорошо проработан задний фон. Как минимум, это квартира с хорошим ремонтом, на которую приятно смотреть. Красивые полочки, столики — что-то такое должно быть.


— Если вы живете в общежитии или где-то еще, где исправить фон нет возможности, есть лайфхак: просто поставьте источник света так, чтобы он светил только на вас, но не на задний фон, — советует актер. — Камера будет работать только на вас, ведь в свету окажетесь только вы, а фоне будет только чернота.

Отказываемся от хайлайтера, но используем яркую помаду

Визажист Татьяна Владимирова рекомендует не отказываться от привычного вам макияжа: веб-камера — не повод изменять себе. «Все-таки ваши знакомые привыкли, что вы выглядите определенным образом», — замечает специалист. Визажист советует несколько лайфхаков, которые неприменимы для обычной жизни, а вот для видеозвонков идеально подойдут:

— В этом случае можно использовать плотный тон, который скроет несовершенства кожи. Камера сгладит картинку — и вы получите эффект фотошопа. Конечно, для ношения в реальной жизни такой тон использовать не стоит, он выглядит не естественно, но для съемок он хорош.

Татьяна подчеркивает, что этим же приемом пользуются и профессиональные студийные фотографы, и работники телевидения.

— Вообще, камера немного съедает цвет, — объясняет визажист. — Яркий макияж через объектив может казаться более мягким, поэтому допустимо сделать себе его сделать. Также может быть уместна красная помада. Особенно если вы главный спикер чата: контрастные губы — это акцент, который поможет вам удержать внимание на себе.


Фото: Paige Cody, unsplash.com

Но есть косметические продукты, которые лучше пока отложить. Например, хайлайтер.

— В видео сильнее передается блеск, и даже небольшое количество хайлайтера будет считываться жирным блеском кожи, даже если в жизни все в порядке, — предупреждает визажист. — Лучше использовать только плотный тон и пудру. Однажды я записывала видео для своего YouTube-канала, где показывала, как сделать прием «влажная кожа». Я старалась сделать эффект более легким, но на экране все равно лицо выглядело слишком блестящим — и я получила негативные отзывы в комментариях.

В целом Татьяна уверена, что кроме уже обозначенных правил, никаких особенностей в макияже для видео нет:

— Я делаю обычный мейк: это тон, брови, губы, тушь на глаза. Правда, я бы не стала делать черные смоки-айз. В макияже есть правила, но следовать им необязательно, так как макияж — это выражение вас.

 
 
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LADY пообщалась с актером и визажистом о том, как выглядеть круто, если приходится участвовать в видеозвонках. А в период пандемии это частенько приходится делать.
 
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