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В Кобрине со стоянки пропали фуры и полуприцепы. Есть подозреваемый

13.04.2020 14:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В феврале отдел принудительного исполнения Кобринского района заявил местной милиции пропажу трех большегрузов и двух полуприцепов. Выяснилось, что по приговору суда в 2019 году технику обратили в доход государства – планировалась ее реализация для погашения ущерба по уголовному делу.

В Кобрине со стоянки пропали фуры и полуприцепы. Есть подозреваемый


Сыщики и следователи установили, что транспортные средства хранились на стоянке одной из частных фирм города. Продавать их взялся 55-летний житель Кобрина – индивидуальный предприниматель, назначенный управляющим по делу о банкротстве.

В Кобрине со стоянки пропали фуры и полуприцепы. Есть подозреваемый В Кобрине со стоянки пропали фуры и полуприцепы. Есть подозреваемый

В 2019 году тягачи и полуприцепы один за другим исчезли с парковки, о чем узнали судебные исполнители. Свою причастность к пропаже сдельщик отрицал и убеждал правоохранителей, что не имеет к транспортным средствам никакого отношения, так как исключил их из списка имущества ликвидируемого предприятия в связи с вышеуказанным приговором суда. Оказалось, мужчина лукавил.

– Одну из машин мы нашли в Гомельской области. Новый хозяин повесил на нее регистрационные знаки от другой фуры и использовал подложные документы. Мужчина пояснил, что приобрел большегруз за несколько тысяч рублей у жителя Брестчины, который, как выяснилось, является знакомым подозреваемого и выступал в незаконной сделке как посредник. Еще одна фура стояла в разобранном состоянии на поле в Кобринском районе. Там же нашли и поврежденный полуприцеп, – рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождение еще одной иномарки и полуприцепа. Есть вероятность, что их могли разобрать на запчасти или перегнать за рубеж.



Подозреваемого арестовали, его действиям следователи дали правовую оценку – по факту хищения в крупном размере возбуждено уголовное дело.

 
 
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  В феврале отдел принудительного исполнения Кобринского района заявил местной милиции пропажу трех большегрузов и двух полуприцепов. Выяснилось, что по...
 
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