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В Кобрине со стоянки пропали фуры и полуприцепы. Есть подозреваемый
13.04.2020 14:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В феврале отдел принудительного исполнения Кобринского района заявил местной милиции пропажу трех большегрузов и двух полуприцепов. Выяснилось, что по приговору суда в 2019 году технику обратили в доход государства – планировалась ее реализация для погашения ущерба по уголовному делу.
В 2019 году тягачи и полуприцепы один за другим исчезли с парковки, о чем узнали судебные исполнители. Свою причастность к пропаже сдельщик отрицал и убеждал правоохранителей, что не имеет к транспортным средствам никакого отношения, так как исключил их из списка имущества ликвидируемого предприятия в связи с вышеуказанным приговором суда. Оказалось, мужчина лукавил.
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В феврале отдел принудительного исполнения Кобринского района заявил местной милиции пропажу трех большегрузов и двух полуприцепов. Выяснилось, что по...
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