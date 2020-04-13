|
Стало известно, сколько стоит интервью Меган Маркл и принца Гарри
Источник материала: ОНТ
Стало известно, за какую сумму Меган Маркл и принц Гарри готовы раскрыть подробности о своей личной жизни.
По сообщениям американской прессы, герцог и герцогиня Сассекские, которые после начала «независимой жизни» стали искать для себя источники заработка, установили цену в один миллион долларов за эксклюзивное интервью.
Это может стать отличным бизнес-планом, чтобы оплатить все свои расходы на охрану, а также обустройство нового дома в Лос-Анджелесе.
В числе главных фаворитов у Маган и Гарри на должность интервьюера — Опра Уинфри и Эллен ДеДженерес.
Как считает Меган, таким образом пара сможет заявить о себе в новом качестве, а также вернуть общественную поддержку, сообщает издание Bazaar.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, за какую сумму Меган Маркл и принц Гарри готовы раскрыть подробности о своей личной жизни. По сообщениям американской прессы, герцог и герцогиня...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)