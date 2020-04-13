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Стало известно, сколько стоит интервью Меган Маркл и принца Гарри

13.04.2020 15:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, сколько стоит интервью Меган Маркл и принца Гарри

Стало известно, за какую сумму Меган Маркл и принц Гарри готовы раскрыть подробности о своей личной жизни. 

По сообщениям американской прессы, герцог и герцогиня Сассекские, которые после начала «независимой жизни» стали искать для себя источники заработка, установили цену в один миллион долларов за эксклюзивное интервью.

Это может стать отличным бизнес-планом, чтобы оплатить все свои расходы на охрану, а также обустройство нового дома в Лос-Анджелесе. 

В числе главных фаворитов у Маган и Гарри на должность интервьюера — Опра Уинфри и Эллен ДеДженерес.

Как считает Меган, таким образом пара сможет заявить о себе в новом качестве, а также вернуть общественную поддержку, сообщает издание Bazaar.

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Стало известно, за какую сумму Меган Маркл и принц Гарри готовы раскрыть подробности о своей личной жизни.  По сообщениям американской прессы, герцог и герцогиня...
 
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