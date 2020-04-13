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Лукашенко о пасхальных праздниках: мы дорогу к храму никому не закрываем

13.04.2020 16:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о пасхальных праздниках: мы дорогу к храму никому не закрываем

В Беларуси не запрещали и не будут запрещать посещение храмов в пасхальные праздники. Однако, по мнению Президента Беларуси Александра Лукашенко, необходимо предпринимать меры предосторожности. Об этом Глава государства заявил 13 апреля во время совещания в Минскесообщает БЕЛТА. 

Александр Лукашенко отметил, что католическая Пасха уже прошла в Беларуси. Во время неё люди приходили в храмы, а также собирались возле них.

На этой неделе Пасху будут отмечать и православные верующие. Их в Беларуси большинство.

Также Глава государства попросил священнослужителей из-за сложившейся ситуации не держать людей долго в храме.  

Президент заявил о необходимости создать специальные места, где можно будет освятить яйца и куличи, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси не запрещали и не будут запрещать посещение храмов в пасхальные праздники. Однако, по мнению Президента Беларуси Александра Лукашенко, необходимо...
 
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