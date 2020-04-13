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Лукашенко о пасхальных праздниках: мы дорогу к храму никому не закрываем
Источник материала: ОНТ
В Беларуси не запрещали и не будут запрещать посещение храмов в пасхальные праздники. Однако, по мнению Президента Беларуси Александра Лукашенко, необходимо предпринимать меры предосторожности. Об этом Глава государства заявил 13 апреля во время совещания в Минске,
Александр Лукашенко отметил, что католическая Пасха уже прошла в Беларуси. Во время неё люди приходили в храмы, а также собирались возле них.
На этой неделе Пасху будут отмечать и православные верующие. Их в Беларуси большинство.
Также Глава государства попросил священнослужителей из-за сложившейся ситуации не держать людей долго в храме.
Президент заявил о необходимости создать специальные места, где можно будет освятить яйца и куличи, чтобы столы были не в помещениях, а на открытом воздухе.
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В Беларуси не запрещали и не будут запрещать посещение храмов в пасхальные праздники. Однако, по мнению Президента Беларуси Александра Лукашенко, необходимо...
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