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В Шабанах рейсовый автобус снес столб

13.04.2020 16:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автобус выехал за пределы дороги и врезался в столб в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла днем 13 апреля на улице Селицкого. Установлено, что 56-летний водитель рейсового автобуса ехал со стороны улицы Бачило в направлении улицы Шабаны. Повернув направо, мужчина отвлекся от управления, в результате чего автобус врезался в столб.

По предварительной информации, 48-летняя пассажирка автобуса получила травмы в виде ушибов.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, 48-летняя пассажирка автобуса получила травмы в виде ушибов.
 
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