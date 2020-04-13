В Шабанах рейсовый автобус снес столб

Источник материала: Tut.by

Автобус выехал за пределы дороги и врезался в столб в Минске, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла днем 13 апреля на улице Селицкого. Установлено, что 56-летний водитель рейсового автобуса ехал со стороны улицы Бачило в направлении улицы Шабаны. Повернув направо, мужчина отвлекся от управления, в результате чего автобус врезался в столб.

По предварительной информации, 48-летняя пассажирка автобуса получила травмы в виде ушибов.