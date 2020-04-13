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В Шабанах рейсовый автобус снес столб
Источник материала: Tut.by
Автобус выехал за пределы дороги и врезался в столб в Минске,
Авария произошла днем 13 апреля на улице Селицкого. Установлено, что 56-летний водитель рейсового автобуса ехал со стороны улицы Бачило в направлении улицы Шабаны. Повернув направо, мужчина отвлекся от управления, в результате чего автобус врезался в столб.
По предварительной информации, 48-летняя пассажирка автобуса получила травмы в виде ушибов.
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По предварительной информации, 48-летняя пассажирка автобуса получила травмы в виде ушибов.
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