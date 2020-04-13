Недавно были подведены итоги Международного фестиваля искусств «Вёска Fest», прошедшего в Молодечно.

«Вёска Fest» — Международный проект, направленный на популяризацию разных направлений искусства и обмен опытом. Его организаторами, кроме Централизованной клубной системы Молодечненского района, выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райисполкома, а также Минский областной центр народного творчества.

Одна из номинаций фестиваля — «Декоративно-прикладное творчество». Именно в ней решили попробовать свои силы педагоги ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского района» Диана Борткевич, Татьяна Шидловская, Екатерина Панок и подали заявки на участие.

Ярких и самобытных работ декоративно-прикладного творчества у талантливых педагогов много. Каждый раз, бывая в гостях у экологов, диву даешься, какую красоту они могут создавать своими руками. А потому выбрать было из чего. Для конкурса каждый педагог выбрал лучшую работу, соответствующую тематике.

По результатам фестиваля все три наших педагога заняли призовые места в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Диплом лауреата I степени завоевала Диана Борткевич, Диплом лауреата II степени была удостоена Татьяна Шидловская, а Дипломом лауреата III степени была награждена Екатерина Панок. Кроме этого, каждая из педагогов получила Благодарственное письмо от организаторов фестиваля за неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения, развитие творческих способностей детей и поддержку талантливой молодежи.

— Победам, конечно, рады, — комментируют девушки. — Принимали участие в этом же конкурсе в прошлом году, тогда завоевали II-е места. Приятно, что наше творчество конкурсное жюри так высоко оценило. Будем стараться и в дальнейшем не опускать планку.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимке: педагоги дополнительного образования ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи Смолевичского района» Диана Борткевич и Татьяна Шидловская.

Фото Вероники МИХЕЙЧИК.