Умер IT-предприниматель Алексей Бурдыко. Его друг говорит о коронавирусе как причине смерти

















Кроме того, как пишет «Канобу», об этом сообщил и бывший директор по развитию Game Show Сергей Конюх.





Алексей Бурдыко родился 9 июня 1985 года. Он занимался организацией киберспортивных турниров на территории России и других стран СНГ. Он был генеральным директором TECHLABS CUP — проекта, который организовывал киберспортивные турниры в Беларуси и ближнем зарубежье.





Алексей также был основателем киберспортивной компании Game Show, в структуру которого входит одноименный телеканал. Lenta.ru сообщает, что Game Show появилась в 2010 году как студия комментирования киберспортивных турниров. В 2015-м организация запустила круглосуточный телеканал. К 2017 году Бурдыко покинул проект.





В 2017 году он основал стартап Play2Live, который в 2018-м привлек 30 миллионов долларов в криптовалюте. Однако в конце февраля 2019 года экономический суд Минска вынес определение о возбуждении производства по делу о банкротстве организации.





В октябре 2019 года dev.by писал, что Алексей Бурдыко решил вернуться в киберспорт — но уже в роли инвестора. Проект назывался Esports connect fund — это был венчурный фонд с фокусом на киберспортивные инфраструктурные проекты и технологические стартапы.