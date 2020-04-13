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Умер IT-предприниматель Алексей Бурдыко. Его друг говорит о коронавирусе как причине смерти

13.04.2020 16:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель Techlabs и Gameshow Алексей Бурдыко скончался в Москве. Ему было 34 года. Об этом его друг Павел Таран написал у себя в Facebook, добавив, что причиной стал вирус COVID-19, сообщает cyber.sports.ru.





Кроме того, как пишет «Канобу», об этом сообщил и бывший директор по развитию Game Show Сергей Конюх.

Алексей Бурдыко родился 9 июня 1985 года. Он занимался организацией киберспортивных турниров на территории России и других стран СНГ. Он был генеральным директором TECHLABS CUP — проекта, который организовывал киберспортивные турниры в Беларуси и ближнем зарубежье.

Алексей также был основателем киберспортивной компании Game Show, в структуру которого входит одноименный телеканал. Lenta.ru сообщает, что Game Show появилась в 2010 году как студия комментирования киберспортивных турниров. В 2015-м организация запустила круглосуточный телеканал. К 2017 году Бурдыко покинул проект.

В 2017 году он основал стартап Play2Live, который в 2018-м привлек 30 миллионов долларов в криптовалюте. Однако в конце февраля 2019 года экономический суд Минска вынес определение о возбуждении производства по делу о банкротстве организации.

В октябре 2019 года dev.by писал, что Алексей Бурдыко решил вернуться в киберспорт — но уже в роли инвестора. Проект назывался Esports connect fund — это был венчурный фонд с фокусом на киберспортивные инфраструктурные проекты и технологические стартапы.
 
Теги: Минск
 
 
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Основатель Techlabs и Gameshow Алексей Бурдыко скончался в Москве. Ему было 34 года. Об этом его друг Павел Таран написал у себя в Facebook, добавив, что причиной стал вирус COVID-19,...
 
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