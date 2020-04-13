Белорусы требуют сделать 29 и 30 апреля выходными

петиция появилась в белорусском сегменте Интернета. Соответствующаяпоявилась в белорусском сегменте Интернета.





Авторы петиции отметили, что в этом году традиционные выходные 8 марта, 9 мая и 7 ноября приходятся на субботу или воскресенье. Поэтому было бы справедливо добавить еще несколько выходных, особенно с учетом сложившейся ситуации с COVID-19.





Также в обращении указано, что 29 и 30 апреля - это единственные рабочие дни в неделю на стыке апреля и мая, поэтому не исключено, что многие белорусы будут брать отпуск на это время.





"Таким образом, требуем сделать 29 и 30 апреля нерабочими без необходимости отрабатывания в другие дни. Эта мера представляется нам справедливой, полностью оправданной, целесообразной, а также весьма уместной в том случае, если карантин так и не будет введен", - говорится в петиции.









Кроме того, авторы просят на законодательном уровне запретить шестидневную рабочую неделю, а также закрепить введение дополнительных выходных дней без необходимости их отработки в случае, когда праздничный день выпадает на субботу или воскресенье.





Пока была размещена накануне выходных и пока собрала около 80 подписей. Она будет отправлена в Администрацию президента и Минтруда через два дня.



