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Белорусы требуют сделать 29 и 30 апреля выходными

13.04.2020 17:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы требуют сделать 29 и 30 апреля выходными днями

Белорусы требуют сделать 29 и 30 апреля выходными
Соответствующая петиция появилась в белорусском сегменте Интернета.

Авторы петиции отметили, что в этом году традиционные выходные 8 марта, 9 мая и 7 ноября приходятся на субботу или воскресенье. Поэтому было бы справедливо добавить еще несколько выходных, особенно с учетом сложившейся ситуации с COVID-19.

Также в обращении указано, что 29 и 30 апреля - это единственные рабочие дни в неделю на стыке апреля и мая, поэтому не исключено, что многие белорусы будут брать отпуск на это время.

"Таким образом, требуем сделать 29 и 30 апреля нерабочими без необходимости отрабатывания в другие дни. Эта мера представляется нам справедливой, полностью оправданной, целесообразной, а также весьма уместной в том случае, если карантин так и не будет введен", - говорится в петиции.


Кроме того, авторы просят на законодательном уровне запретить шестидневную рабочую неделю, а также закрепить введение дополнительных выходных дней без необходимости их отработки в случае, когда праздничный день выпадает на субботу или воскресенье.

Пока была размещена накануне выходных и пока собрала около 80 подписей. Она будет отправлена в Администрацию президента и Минтруда через два дня.
 
 
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Белорусы требуют сделать 29 и 30 апреля выходными днями
 
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