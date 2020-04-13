Софии нужна ваша помощь!

Друзья, наша помощь нужна одной маленькой девочке со страшным диагнозом
В нашу редакционную почту пришло письмо следующего содержания:
«Обращаемся к Вам с огромной просьбой о помощи в распространении информации и сборе средств для лечения нашей дочери, Жагунь Софии Евгеньевны.
София родилась абсолютно здоровым ребенком 14.11.2019 года. В возрасте 1 месяца мы прошли плановый осмотр врачом-неврологом, патологий не было выявлено и были даны определенные рекомендации по наблюдению и уходу. Но мы все же забили тревогу, потому что поняли, что наша дочь развивается с отклонениями от нормы – мало двигает ручками и ножками, не пытается удерживать головку. Мы стали обращаться дальше для обследования. Наблюдались в учреждении здравоохранения в г. Барановичи и далее были направлены в г. Минск в РНПЦ «Мать и дитя».
Там, на основании генетического обследования, нашему ребенку был
Лечения в нашей стране нет, в мире есть только один препарат, способный помочь нашему ребенку. Он производится в США и стоит 2,5 млн. долларов. Сумма баснословная и без помощи неравнодушных людей нам не справиться. Мы рассматриваем, и другой альтернативный вариант лечения стоимостью 750 000$ за 7 уколов курса препаратом Spinraza за первый год.»
Друзья, если у вас есть возможность помочь, не проходите мимо — даже самая незначительная сумма приближает выздоровление маленькой Софии. Реквизиты для помощи:
Пополнить БАЛАНС МТС +375 (29) 735-43-43,
услуга МТС "поделись балансом"
*363*375297354343*сумма#вызов
карта Беларусбанк
6711 7700 1842 9519 до 01/23
карта МТБанк
5351 0410 7159 2016 до 07/22
карта Сбербанк России
5336 6903 7487 9388 до 05/22
ANJELIKA KARTINEVA (доверенное лицо Юлии Жагунь)
карта БПС Сбербанк
5435 5311 0646 5659 до 11/21
Карта на имя ZHAHUN YULIYA
Яндекс Деньги:
4100 1116 0404 7338
PayPal: dimitri.scharavin89@mail.ru
(доверенное лицо Юлии Жагунь)
Western Union: на имя ZHAHUN YULIYA
Беларусь, Ляховичи
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА в ОАО "Беларусбанк"
УНП200369858 МФОAKBBBY21802
Счета открыты в отделении 117 на имя Жагунь Юлии Павловны
в белорусских рублях
BY96 AKBB 3134 0000 1476 4132 0117
в долларах США
BY81 AKBB 3134 0000 1476 5132 0117
в евро
BY66 AKBB 3134 0000 1476 6132 0117
в российских рублях
BY51 AKBB 3134 0000 1476 7132 0117