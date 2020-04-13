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Софии нужна ваша помощь!

13.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Друзья, наша помощь нужна одной маленькой девочке со страшным диагнозом

В нашу редакционную почту пришло письмо следующего содержания:

«Обращаемся к Вам с огромной просьбой о помощи в распространении информации и сборе средств для лечения нашей дочери, Жагунь Софии Евгеньевны.

София родилась абсолютно здоровым ребенком 14.11.2019 года. В возрасте 1 месяца мы прошли плановый осмотр врачом-неврологом, патологий не было выявлено и были даны определенные рекомендации по наблюдению и уходу. Но мы все же забили тревогу, потому что поняли, что наша дочь развивается с отклонениями от нормы – мало двигает ручками и ножками, не пытается удерживать головку. Мы стали обращаться дальше для обследования. Наблюдались в учреждении здравоохранения в г. Барановичи и далее были направлены в г. Минск в РНПЦ «Мать и дитя».







Там, на основании генетического обследования, нашему ребенку был вынесен диагноз-приговор «Спинальная мышечная атрофия 1 степени». Диагноз поистине страшный, детки без необходимого лечения не доживают и до двух лет.

Лечения в нашей стране нет, в мире есть только один препарат, способный помочь нашему ребенку. Он производится в США и стоит 2,5 млн. долларов. Сумма баснословная и без помощи неравнодушных людей нам не справиться. Мы рассматриваем, и другой альтернативный вариант лечения стоимостью 750 000$ за 7 уколов курса препаратом Spinraza за первый год.»

Друзья, если у вас есть возможность помочь, не проходите мимо — даже самая незначительная сумма приближает выздоровление маленькой Софии. Реквизиты для помощи:

Пополнить БАЛАНС МТС +375 (29) 735-43-43, https://www.ding.com/ru пополнение баланса из любой точки мира

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карта Сбербанк России

5336 6903 7487 9388 до 05/22

ANJELIKA KARTINEVA (доверенное лицо Юлии Жагунь)


карта БПС Сбербанк

5435 5311 0646 5659 до 11/21

Карта на имя ZHAHUN YULIYA


Яндекс Деньги:

4100 1116 0404 7338


PayPal: dimitri.scharavin89@mail.ru

(доверенное лицо Юлии Жагунь)


Western Union: на имя ZHAHUN YULIYA

Беларусь, Ляховичи


БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА в ОАО "Беларусбанк"

УНП200369858 МФОAKBBBY21802

Счета открыты в отделении 117 на имя Жагунь Юлии Павловны


в белорусских рублях

BY96 AKBB 3134 0000 1476 4132 0117


в долларах США

BY81 AKBB 3134 0000 1476 5132 0117


в евро

BY66 AKBB 3134 0000 1476 6132 0117


в российских рублях

BY51 AKBB 3134 0000 1476 7132 0117


 
Теги: Минск
 
 
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Друзья, наша помощь нужна одной маленькой девочке со страшным диагнозом
 
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