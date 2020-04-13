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Конкурс комиксов и коллажей на экологическую тему стартовал на Гродненщине

13.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Конкурс комиксов и коллажей на экологическую тему стартовал на Гродненщине

Конкурс комиксов и коллажей на экологическую тему объявил областной эколого-биологический центр детей и молодежи.

В конкурсе – две номинации: коллажи и комиксы. Первые предлагается сделать на тему «Весенние палы – беда для всех». Для создания коллажей можно использовать вырезки из газет, журналов, ненужные снимки. Главное – никакой компьютерной графики, обработки и монтажа.

 
«Мы за чистый воздух» – тема комикса. Раскрыть ее нужно в 10 – 15 картинках. Стиль и метод исполнения может быть любым. Главное – создать интересную историю и не менее интересно представить ее в серии рисунков.
 

Работы принимаются до 21 апреля на электронный адрес ekocentr63@mail.ru. Это может быть фотография коллажа или комикса, а также электронная версия коллажа объемом не более 10 Мб.

#конкурс #экология #природа
Татьяна МОСТОВСКАЯ
https://grodnonews.by/

 
 
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Конкурс комиксов и коллажей на экологическую тему объявил областной эколого-биологический центр детей и молодежи. В конкурсе – две номинации: коллажи и комиксы....
 
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