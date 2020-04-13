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Конкурс комиксов и коллажей на экологическую тему стартовал на Гродненщине
13.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Конкурс комиксов и коллажей на экологическую тему объявил областной эколого-биологический центр детей и молодежи.
В конкурсе – две номинации: коллажи и комиксы. Первые предлагается сделать на тему «Весенние палы – беда для всех». Для создания коллажей можно использовать вырезки из газет, журналов, ненужные снимки. Главное – никакой компьютерной графики, обработки и монтажа.
«Мы за чистый воздух» – тема комикса. Раскрыть ее нужно в 10 – 15 картинках. Стиль и метод исполнения может быть любым. Главное – создать интересную историю и не менее интересно представить ее в серии рисунков.
Работы принимаются до 21 апреля на электронный адрес
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Конкурс комиксов и коллажей на экологическую тему объявил областной эколого-биологический центр детей и молодежи. В конкурсе – две номинации: коллажи и комиксы....
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