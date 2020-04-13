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Visa увеличила лимит бесконтактных платежей, не требующих подтверждения ПИН-кодом

13.04.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международная платежная система Visa еще больше увеличивает для Беларуси лимит бесконтактных транзакций, которые не требуют подтверждения ПИН-кодом. Теперь он составляет 120 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешних условиях возможность платить быстро, без лишних касаний оборудования приобрела особое значение. Поэтому на минувшей неделе банковский процессинговый центр увеличил лимит по бесконтактным картам сразу в четыре раза до 80 рублей. Visa решила пойти дальше и прибавила к этой цифре еще 50 %.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Международная платежная система Visa еще больше увеличивает для Беларуси лимит бесконтактных транзакций, которые не требуют подтверждения...
 
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