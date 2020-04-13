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Предприятия «Беллегпрома» выпускают более миллиона защитных масок в сутки

13.04.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предприятия «Беллегпрома» к 13 апреля изготовили уже более 15 миллионов защитных масок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В концерне говорят, что рубеж в миллион изделий в сутки преодолели еще 9 апреля, а к среде, 15 апреля, стоит задача довести суточный выпуск до 2 миллионов. Стоит отметить, что предприятия продолжают работать и в выходные. Для многих швей минувшая суббота стала рабочей шестой раз подряд.

Больше новостей экономики за 13 апреля здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Предприятия «Беллегпрома» к 13 апреля изготовили уже более 15 миллионов защитных масок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В концерне...
 
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