Предприятия «Беллегпрома» выпускают более миллиона защитных масок в сутки

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предприятия «Беллегпрома» к 13 апреля изготовили уже более 15 миллионов защитных масок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В концерне говорят, что рубеж в миллион изделий в сутки преодолели еще 9 апреля, а к среде, 15 апреля, стоит задача довести суточный выпуск до 2 миллионов. Стоит отметить, что предприятия продолжают работать и в выходные. Для многих швей минувшая суббота стала рабочей шестой раз подряд.