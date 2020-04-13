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Президент Беларуси: у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если у нас подозрения есть, он находится в стационаре. Это же люди прошли через стационар, их там две-три тысячи первого-второго уровня, как мы говорим, и даже пневмонии. Мы видим, что человек нормальный, он у нас побыл 3-5 дней. Врач видит (уже из опыта я говорю), что его там держать не надо, но надо поберечь. Мы ему, грубо говоря, по-народному, в зубы документ, он расписывается, а врач ему прописывает 3, 5, 7 дней на эту самоизоляцию (то есть это фактически амбулаторное лечение). Он у нас на контроле. Если надо, мы его лечим, врач приходит и пилюли эти приносит, надо и кольнет, если нужно, укол сделает. Милиция контролирует, чтобы он эти 3 или 5 прописанных в документе дней, сидел дома.
То есть это не карантин, это не самоизоляция, это обычное амбулаторное лечение, именно лечение – врачи его в это время лечат.
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 13 апреля пригласил политическое руководство страны обсудить наиболее актуальные темы, сообщили в программе Новости «24...
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