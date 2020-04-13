Рейды сотрудников МЧС по палам проходят без перерывов и выходных

Источник материала: Виртуальный Брест

Пожар легче предупредить, чем потушить, а уж тем более ликвидировать его последствия, сопровождающиеся большим материальным ущербом.





В рамках проводимой работы в пожароопасный период сотрудники Брестского городского отдела по ЧС посетили и внимательно исследовали такие популярные среди брестчан объекты областного центра, как парк воинов-интернационалистов (по ул. Крушинской), р-н Красного двора (ул. Октябрьской революции), Варшавское шоссе: озера Сои, акватории микрорайона Гершоны, а также акватории микрорайона Ковалёво. Побывали на территории мемориала «Брестская крепость – герой»,





Общаясь с жителями областного центра, представители службы спасения доводили информацию о случаях загорания сухой растительности, проводили беседы об основных правилах при разведении костров, сжигании мусора, использовании приспособлений для приготовления пищи.





В Бресте уже зафиксирован 61 случай загорания травы. Как показывает практика, ситуация с палами повторяется из года в год. Весной наведение порядка на приусадебных участках – дело обычное, как и нарушение правил безопасности при сжигании мусора. Очень многие считают огонь лучшим помощником при утилизации мусора. Спасатели , в свою очередь, напоминают, что разводить костры не запрещено, но не устают повторять, что делать это можно только в безветренную погоду на расстоянии не менее 10 метров от зданий и строений, а под рукой должен быть достаточный запас средств пожаротушения – вода и песок. Крайне важно помнить: огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту!