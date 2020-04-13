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Рейды сотрудников МЧС по палам проходят без перерывов и выходных
13.04.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пожар легче предупредить, чем потушить, а уж тем более ликвидировать его последствия, сопровождающиеся большим материальным ущербом.
В рамках проводимой работы в пожароопасный период сотрудники Брестского городского отдела по ЧС посетили и внимательно исследовали такие популярные среди брестчан объекты областного центра, как парк воинов-интернационалистов (по ул. Крушинской), р-н Красного двора (ул. Октябрьской революции), Варшавское шоссе: озера Сои, акватории микрорайона Гершоны, а также акватории микрорайона Ковалёво. Побывали на территории мемориала «Брестская крепость – герой»,
Общаясь с жителями областного центра, представители службы спасения доводили информацию о случаях загорания сухой растительности, проводили беседы об основных правилах при разведении костров, сжигании мусора, использовании приспособлений для приготовления пищи.
В Бресте уже зафиксирован 61 случай загорания травы. Как показывает практика, ситуация с палами повторяется из года в год. Весной наведение порядка на приусадебных участках – дело обычное, как и нарушение правил безопасности при сжигании мусора. Очень многие считают огонь лучшим помощником при утилизации мусора.
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Пожар легче предупредить, чем потушить, а уж тем более ликвидировать его последствия, сопровождающиеся большим материальным ущербом. В рамках проводимой...
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