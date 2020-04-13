ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Румас обсудил с Мишустиным стоимость российского газа для Беларуси

13.04.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным стоимость российского газа для Беларуси. Телефонный разговор глав правительств состоялся сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Румас обсудил с Мишустиным стоимость российского газа для Беларуси

"Стороны обсудили ряд актуальных вопросов энергетического сотрудничества, в том числе стоимость российского газа для Республики Беларусь с учетом динамики цен на энергетические ресурсы на мировом рынке", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, главы правительств затронули тему поставок отдельных видов продовольствия и изделий медицинского назначения из РФ в адрес белорусских субъектов хозяйствования.

Сергей Румас и Михаил Мишустин обменялись мнениями об итогах заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 10 апреля в формате видеоконференции, а также по интеграционным вопросам в ЕАЭС. Стороны договорились продолжить консультации по неурегулированным вопросам стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным стоимость российского газа для Беларуси. Телефонный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мойте руки правильно! Пользователи сетей по всему миру присоединяются к флешмобу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика