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Румас обсудил с Мишустиным стоимость российского газа для Беларуси
13.04.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с председателем
"Стороны обсудили ряд актуальных вопросов энергетического сотрудничества, в том числе стоимость российского газа для Республики Беларусь с учетом динамики цен на энергетические ресурсы на мировом рынке", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, главы правительств затронули тему поставок отдельных видов продовольствия и изделий медицинского назначения из РФ в адрес белорусских субъектов хозяйствования.
Сергей Румас и Михаил Мишустин обменялись мнениями об итогах заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 10 апреля в формате видеоконференции, а также по интеграционным вопросам в ЕАЭС. Стороны договорились продолжить консультации по неурегулированным вопросам стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.
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Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным стоимость российского газа для Беларуси. Телефонный...
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