В Глусском районе введен запрет на посещение лесов

Источник материала: Радзiма

Запрет на посещение лесов действует в Глусском районе. Причина — высокий класс пожарной опасности, сообщает сайт Минлесхоза. Стоит ветреная и сухая погода, дождей нет, пожар возникает от малейшей искры. Существенное негативное влияние на нынешний пожароопасный период оказало отсутствие климатической зимы: не было осадков — в почве не хватает влаги. При этом основной причиной лесных пожаров, подчеркивают специалисты, остается человеческий фактор: граждане жгут сухую растительность, бросают окурки, оставляют без присмотра костры. В связи со сложившейся ситуацией государственная лесная охрана переведена на усиленный вариант несения службы.

Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Напомним, что при запрете гражданам запрещено находиться в лесу, неважно, пришел человек пешком или приехал на автомобиле. За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность (статья 15.29. КоАП) — предупреждение или штраф до 25 базовых величин, а если был причинен ущерб — штраф от 25 до 50 БВ.

Первые запреты на посещение лесов в Беларуси в этом году ввели еще 4 апреля, а на 13 апреля они действуют уже в 72 районах республики, в том числе в шести районах Могилёвской области. После стабилизации ситуации запреты будут сняты.