В «Фантастических тварях 3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»

Источник материала: ОНТ

Персонажи из Гарри Поттера появятся в предстоящей третьей части «Фантастических тварей». Об этом рассказывает Independent.

Зрители увидят в картине юного Волан-де-Морта и профессора Хагрида. Отмечается, что появление в фильме героев книг Джоан Роулинг привлечет к ленте внимание фанатов историй про Гарри Поттера, даже если они не смотрели первые две части «Фантастических тварей».

Премьера сиквела должна состояться 12 ноября 2021 года.

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