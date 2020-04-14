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В «Фантастических тварях 3» появятся два персонажа из «Гарри Поттера»
Источник материала: ОНТ
Персонажи из Гарри Поттера появятся в предстоящей третьей части «Фантастических тварей». Об этом
Зрители увидят в картине юного Волан-де-Морта и профессора Хагрида. Отмечается, что появление в фильме героев книг Джоан Роулинг привлечет к ленте внимание фанатов историй про Гарри Поттера, даже если они не смотрели первые две части «Фантастических тварей».
Премьера сиквела должна состояться 12 ноября 2021 года.
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Персонажи из Гарри Поттера появятся в предстоящей третьей части «Фантастических тварей». Об этом рассказывает Independent. Зрители увидят в картине юного...
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