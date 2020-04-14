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Рекордно яркую вспышку сверхновой открыли в созвездии Дракона

14.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рекордно яркую вспышку сверхновой открыли в созвездии Дракона

Самую яркую на данный момент вспышку сверхновой звезды зафиксировали в далекой галактике в созвездии Дракона. Мощность была примерно в два раза выше предыдущего рекорда, сообщает Nature Astronomy.

Яркая вспышка возникла в карликовой галактике, свет от которой идет до Млечного Пути около 3 млрд лет. Астрономы сделали вывод по спектру и расположению, что сверхновая принадлежит к типу IIn. Общая яркость вспышки была выше типичных значений примерно на три порядка.

Подчеркивается, что прародителем сверхновой была звезда массой в 50-100 раз больше Солнца.

Фото: X-ray: NASA / CXC, Nathan Smith, Weidong Li (UC Berkeley)

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Самую яркую на данный момент вспышку сверхновой звезды зафиксировали в далекой галактике в созвездии Дракона. Мощность была примерно в два раза выше предыдущего...
 
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