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Рекордно яркую вспышку сверхновой открыли в созвездии Дракона
Источник материала: ОНТ
Самую яркую на данный момент вспышку сверхновой звезды зафиксировали в далекой галактике в созвездии Дракона. Мощность была примерно в два раза выше предыдущего рекорда,
Яркая вспышка возникла в карликовой галактике, свет от которой идет до Млечного Пути около 3 млрд лет. Астрономы сделали вывод по спектру и расположению, что сверхновая принадлежит к типу IIn. Общая яркость вспышки была выше типичных значений примерно на три порядка.
Подчеркивается, что прародителем сверхновой была звезда массой в 50-100 раз больше Солнца.
Фото: X-ray: NASA / CXC, Nathan Smith, Weidong Li (UC Berkeley)
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Самую яркую на данный момент вспышку сверхновой звезды зафиксировали в далекой галактике в созвездии Дракона. Мощность была примерно в два раза выше предыдущего...
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