Профилактическая акция «Дом без насилия!» стартовала в Беларуси

Источник материала: Газета Авангард





Республиканская профилактическая акция «Дом без насилия!» проводится с 13 по 24 апреля. В мероприятия вовлечены специалисты министерств внутренних дел, труда и социальной защиты, образования, здравоохранения, а также различных общественных объединений, сообщили БЕЛТА в Минтруда и соцзащиты.

Цель акции — объединить усилия в решении проблем насилия в семье. В том числе с применением к лицам асоциального поведения мер индивидуальной профилактики.

Правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений на протяжении последних 5 лет не превышают 3% в общем объеме. Тем не менее, отдельные случаи влекут не только особо тяжкие последствия, но и поражают своей жестокостью, отмечают в ГУВД Мингорисполкома. Только за три месяца этого года на территории столицы зарегистрировано 7 фактов причинения тяжких телесных повреждений в быту. Чаще всего семейные конфликты сопряжены со злоупотреблением спиртными напитками. Также вынужденное совместное проживание бывших супругов и иных лиц, между которыми установились давние неприязненные взаимоотношения, создает благоприятную почву.

В дни акции планируется широкое информирование населения о предпринимаемых в стране мерах борьбы с насилием в семье. Пройдут и сами профилактические мероприятия, в том числе с оказанием юридической, психологической и другой необходимой помощи.

Органы по труду, занятости и социальной защите в свою очередь расскажут о своих направлениях работы в области противодействия насилию. Это профилактика домашнего насилия (через усиление социальной защиты семей, воспитывающих детей, содействие трудоустройству, повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда, в целом повышение благосостояния и качества жизни граждан и семей); развитие системы учреждений соцобслуживания; информационно-просветительская деятельность.

Так, сегодня к услугам граждан и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе пострадавших от насилия, 146 территориальных центров социального обслуживания населения и два городских центра социального обслуживания семьи и детей в Гомеле и Минске. Работают центры по предупреждению насилия в отношении женщин и детей, предупреждению семейного неблагополучия, оказанию помощи семьям, находящимся в кризисной ситуации. Услуги временного приюта предоставляет сеть кризисных комнат. С 2015 года их количество увеличилось со 105 до 136. Услуга временного приюта оказывается безвозмездно и включает в себя предоставление спального места с комплектом постельного белья и при необходимости обеспечение средствами личной гигиены, питьем и питанием. Люди, которые воспользовались таким приютом, как правило, нуждаются в психологическом и правовом консультировании, содействии в трудоустройстве, восстановлению документов. Все это они также получают.

В 2019 году в кризисных комнатах было размещено 715 человек, в том числе 454 человека, пострадавших от насилия в семье (в 2015 году — 237 и 178 человек соответственно).