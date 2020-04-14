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Лукашенко подписал соглашение о визах за 35 евро

14.04.2020 09:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мы все ближе к шенгенским визам по 35 евро: Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС. Об этом сказано на Национальном правовом интернет-портале. Таким образом, Беларусь завершила процесс ратификации со своей стороны.

Еще раньше документ приняла Палата представителей и одобрил Совет Республики Национального собрания.

Правда, подписание соглашения президентом еще не означает, что визы сиюминутно сбросят в цене. Чтобы это случилось, нужно, чтобы эти документы утвердил еще Европарламент, после чего их ратификацию завершит Совет ЕС.

Напомним: одно из самых главных (и ожидаемых) положений соглашения о визах – это снижение стоимости «шенгена» для беларусов до 35 евро. Кроме того, документ предусматривает, что для некоторых категорий граждан виза будет выдаваться бесплатно. Если все пойдет по плану, визовое соглашение может начать действовать уже с 1 июня 2020 года.

 
 
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Мы все ближе к шенгенским визам по 35 евро: Александр Лукашенко подписал соглашение об упрощении визового режима и о реадмиссии между Беларусью и ЕС. Об этом...
 
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