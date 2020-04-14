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В Беларуси собираются освоить сборку еще одного китайского кроссовера - Dongfeng 580
Источник материала: Tut.by
Российское представительство китайской компании Dongfeng, которая на рынке соседней страны выступает под маркой DFM, получило новое
В России этот семиместный переднеприводный кроссовер продается еще с лета прошлого года с 1,8-литровым атмосферным мотором мощностью 132 лошадиные силы в паре с 5-ступенчатой «механикой». В этом году Dongfeng обещала привезти и версию с 146-сильным турбомотором 1.5 в связке с вариатором. Что касается нового ОТТС на DFM 580, то от прежнего, как сообщает портал
Впрочем, сборка DFM 580 в Обчаке пока не началась, а пресс-служба предприятия, по сведениям российского портала, оказалась недоступна для официального комментария. Представители DFM ситуацию с возможной локализацией производства кроссовера в Беларуси прокомментируют позже.
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Российское представительство китайской компании Dongfeng получило новое Одобрение типа транспортного средства на модель 580.
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