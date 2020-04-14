ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси собираются освоить сборку еще одного китайского кроссовера - Dongfeng 580

14.04.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российское представительство китайской компании Dongfeng, которая на рынке соседней страны выступает под маркой DFM, получило новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель 580.


В России этот семиместный переднеприводный кроссовер продается еще с лета прошлого года с 1,8-литровым атмосферным мотором мощностью 132 лошадиные силы в паре с 5-ступенчатой «механикой». В этом году Dongfeng обещала привезти и версию с 146-сильным турбомотором 1.5 в связке с вариатором. Что касается нового ОТТС на DFM 580, то от прежнего, как сообщает портал «Китайские автомобили», оно отличается одной записью — в строке «Изготовитель» значатся не предприятия Dongfeng Motors в Китае, а завод «Юнисон» под Минском, где из SKD-комплектов собирают автомобили марки Zotye.


Впрочем, сборка DFM 580 в Обчаке пока не началась, а пресс-служба предприятия, по сведениям российского портала, оказалась недоступна для официального комментария. Представители DFM ситуацию с возможной локализацией производства кроссовера в Беларуси прокомментируют позже.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российское представительство китайской компании Dongfeng получило новое Одобрение типа транспортного средства на модель 580.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал соглашение о визах за 35 евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика