В Беларуси собираются освоить сборку еще одного китайского кроссовера - Dongfeng 580

Источник материала: Tut.by

Российское представительство китайской компании Dongfeng, которая на рынке соседней страны выступает под маркой DFM, получило новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель 580.





В России этот семиместный переднеприводный кроссовер продается еще с лета прошлого года с 1,8-литровым атмосферным мотором мощностью 132 лошадиные силы в паре с 5-ступенчатой «механикой». В этом году Dongfeng обещала привезти и версию с 146-сильным турбомотором 1.5 в связке с вариатором. Что касается нового ОТТС на DFM 580, то от прежнего, как сообщает портал «Китайские автомобили» , оно отличается одной записью — в строке «Изготовитель» значатся не предприятия Dongfeng Motors в Китае, а завод «Юнисон» под Минском, где из SKD-комплектов собирают автомобили марки Zotye.





Впрочем, сборка DFM 580 в Обчаке пока не началась, а пресс-служба предприятия, по сведениям российского портала, оказалась недоступна для официального комментария. Представители DFM ситуацию с возможной локализацией производства кроссовера в Беларуси прокомментируют позже.