Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в Клайпеду

"В Клайпеду в понедельник в полдень прибыл танкер с норвежской нефтью. Сегодня станет под разгрузку", - сказал Тищенко.





Как сообщалось, накануне очередной танкер с Azeri Light для Мозырского НПЗ прибыл в порт Одессы, в понедельник продолжается его разгрузка.





Оба танкера вместимостью по 85 тыс. тонн.





В марте через Клайпеду поступили четыре танкера нефти общим объемом 320 тыс. тонн. В январе поступил один танкер (с норвежской нефтью) на 80 тыс. тонн. Нефть поставляется новополоцкому НПЗ "Нафтан" литовской железной дорогой.





Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) в марте поставила для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ. Ранее "Белнефтехим" сообщал, что ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.





Также сообщалось, что "Белнефтехим" и белорусские НПЗ продолжают заключение контрактов с крупными российскими НК в рамках договоренностей на правительственном уровне о поставке в апреле на белорусские НПЗ 2 млн тонн нефти. "В целом объем контрактов на апрель приближается к уровню 2 млн тонн", - прокомментировал ситуацию Тищенко.





Он подтвердил, что "как и планировалось, основной объем поставок в апреле придется на Роснефть с учетом того, что это наиболее крупный игрок на нашем рынке".





Правительство Беларуси заявляло о достижении договоренностей с РФ о покупке 2 млн тонн нефти в апреле с использованием схемы межбюджетных расчетов после моратория на поставки со стороны крупных российских НК с начала 2020 года.



