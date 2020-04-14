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Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в Клайпеду

14.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Танкер с норвежской нефтью для НПЗ "Нафтан" прибыл в порт Клайпеды, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В Клайпеду в понедельник в полдень прибыл танкер с норвежской нефтью. Сегодня станет под разгрузку", - сказал Тищенко.

Как сообщалось, накануне очередной танкер с Azeri Light для Мозырского НПЗ прибыл в порт Одессы, в понедельник продолжается его разгрузка.

Оба танкера вместимостью по 85 тыс. тонн.

В марте через Клайпеду поступили четыре танкера нефти общим объемом 320 тыс. тонн. В январе поступил один танкер (с норвежской нефтью) на 80 тыс. тонн. Нефть поставляется новополоцкому НПЗ "Нафтан" литовской железной дорогой.

Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) в марте поставила для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ. Ранее "Белнефтехим" сообщал, что ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Также сообщалось, что "Белнефтехим" и белорусские НПЗ продолжают заключение контрактов с крупными российскими НК в рамках договоренностей на правительственном уровне о поставке в апреле на белорусские НПЗ 2 млн тонн нефти. "В целом объем контрактов на апрель приближается к уровню 2 млн тонн", - прокомментировал ситуацию Тищенко.

Он подтвердил, что "как и планировалось, основной объем поставок в апреле придется на Роснефть с учетом того, что это наиболее крупный игрок на нашем рынке".

Правительство Беларуси заявляло о достижении договоренностей с РФ о покупке 2 млн тонн нефти в апреле с использованием схемы межбюджетных расчетов после моратория на поставки со стороны крупных российских НК с начала 2020 года.
 
 
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Танкер с норвежской нефтью для НПЗ "Нафтан" прибыл в порт Клайпеды, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
 
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