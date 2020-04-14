Белоруска покорила жюри украинского шоу «Голос» и вышла в полуфинал

Напомним, ранее на «слепых» прослушиваниях Анна Трубецкая исполнила песню Тины Кароль «Полюс притяжения». «Вы спели лучше, чем я!» – заявила после выступления могилевчанки Тина Кароль, которая сидела в жюри. В результате белоруска попала именно в ее команду.



