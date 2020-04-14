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Белоруска покорила жюри украинского шоу «Голос» и вышла в полуфинал
Источник материала: Партизан
20-летняя могилевчанка Анна Трубецкая пробилась в полуфинал украинского вокального шоу талантов «Голос». На этапе нокаутов артистка исполнила песню из репертуара Земфиры «Небо Лондона» и покорила жюри.
Напомним, ранее на «слепых» прослушиваниях Анна Трубецкая исполнила песню Тины Кароль «Полюс притяжения». «Вы спели лучше, чем я!» – заявила после выступления могилевчанки Тина Кароль, которая сидела в жюри. В результате белоруска попала именно в ее команду.
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20-летняя могилевчанка Анна Трубецкая пробилась в полуфинал украинского вокального шоу талантов «Голос». На этапе нокаутов артистка исполнила песню из репертуара...
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