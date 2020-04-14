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Белтелерадиокомпания в преддверии Пасхи проведет 11 прямых трансляций богослужений для христиан

14.04.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Белтелерадиокомпания в преддверии Пасхи проведет 11 прямых трансляций богослужений для христиан
В преддверии светлого праздника Воскресения Христова Белтеле­радиокомпания предлагает верующим присоединиться к онлайн-трансляциям богослужений в прямом эфире.
Приводим полный список трансляций.
16 апреля, 12.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция в Великий Четверг Чина умовения ног из Минского Свято-Духова кафедрального собора.
17 апреля, 14.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Вечерни с выносом Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.
17 апреля, 19.00, телеканал «Беларусь 3» – прямая трансляция Утрени с Чином погребения Плащаницы из Минского Свято-Духова кафедрального собора.
18 апреля, 13.15, телеканал «НТВ-Беларусь» – прямая трансляция из храма Гроба Господня в Иерусалиме (схождение Благодатного огня и Всеправославная молитва о мире на Святой Земле).
18 апреля, 23.45, телеканалы «Беларусь 1» и «Беларусь 24» – пря­мая трансляция Праздничного Богослужения на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из Минского Свято-Духова кафедрального собора.
Белтелерадиокомпания приглашает всех верующих провести важные духовные дни дома и увидеть все богослужения в прямом эфире и в полном объеме.
Пресс-Служба Белтелерадиокомпании.

 
 
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В преддверии светлого праздника Воскресения Христова Белтеле­радиокомпания предлагает верующим присоединиться к онлайн-трансляциям богослужений в...
 
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