Мотоциклисту, который насмерть сбил подростка в Щучинском районе, предъявили обвинение

Источник материала: Tut.by

Следователи предъявили обвинение мотоциклисту, который на переходе насмерть сбил 14-летнего парня. Об этом сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

Напомним, происшествие случилось вечером 7 апреля в агрогородке Василишки. Здесь 26-летний водитель мотоцикла Suzuki на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Победы сбил 14-летнего подростка . В результате наезда парень от полученных травм умер на месте происшествия.

Следователи с участием очевидцев провели следственные эксперименты и установили, что в момент ДТП мотоциклист двигался со значительным превышением разрешенной скорости. Известно, что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, работал водителем-международником в одной из иностранных логистических компаний.



Фото: СК

Мотоциклисту предъявили обвинение по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемого допросили, в отношении него применили меру пресечения в виде заключения под стражу.