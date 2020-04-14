|
Мотоциклисту, который насмерть сбил подростка в Щучинском районе, предъявили обвинение
Источник материала: Tut.by
Следователи предъявили обвинение мотоциклисту, который на переходе насмерть сбил 14-летнего парня. Об этом
Напомним, происшествие случилось вечером 7 апреля в агрогородке Василишки. Здесь 26-летний водитель мотоцикла Suzuki на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Победы
Следователи с участием очевидцев провели следственные эксперименты и установили, что в момент ДТП мотоциклист двигался со значительным превышением разрешенной скорости. Известно, что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, работал водителем-международником в одной из иностранных логистических компаний.
Мотоциклисту предъявили обвинение по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Обвиняемого допросили, в отношении него применили меру пресечения в виде заключения под стражу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обвиняемого допросили, в отношении него применили меру пресечения в виде заключения под стражу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)