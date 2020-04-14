Источник материала: Кировец

Не допустить возникновения пожаров от выжигания сухой растительности и сельскохозяйственных палов, а также возгораний в лесах и на торфяниках – одна из самых важных профилактических задач для работников МЧС в весенний период.

В рамках предупреждения пожаров работники РОЧС совместно с представителем редакции райгазеты «Кiравец» провели профилактический рейд.



Практически всем известно, что необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, но зачастую бывает совсем иначе, по принципу «знаю, но не соблюдаю». Поэтому особое внимание при проведении рейдовых мероприятий было обращено на то, насколько граждане знают и соблюдают установленные правила при сжигании мусора, а также о недопустимости выжигания сухой растительности. В ходе бесед с людьми каждый смог пояснить работнику МЧС свои действия при утилизации мусора с помощью костра на приусадебном участке. Спасатели еще раз детально рассказали им о том, как это необходимо делать.

При посещении магазинов старший инспектор сектора ПиВО РОЧС Александр Журавский обращал внимание на актуальность размещенной на стендах профилактической информации, а также проводил разъяснительные беседы о соблюдении правил пожарной безопасности в весенний пожароопасный период, о мерах ответственности за выжигание сухой травы: за данное действие предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин. Разведение костров в запрещенных местах влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин. За уничтожение либо повреждение торфяников, лесных массивов предусмотрена уголовная ответственность.

После проведенной полезной беседы присутствующим были вручены памятки профилактического содержания.

Фото

Максима МИКЕШИНА.