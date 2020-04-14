|
В Италии смягчают карантин
Источник материала: ОНТ
С 14 апреля в Италии смягчают карантин и жёсткие ограничения в некоторых сферах. Об этом сообщает Euronews.
В частности открываются небольшие торговые объекты, например, магазины канцелярских товаров или товаров для новорождённых.
Отмечается, что рост смертельных случаев от COVID-19 на Апеннинах 13 апреля был одним из самых низких за последние недели.
Так, за сутки выявили 3153 новых случая заражения. Общее число инфицированных в стране достигло 159,5 тысяч человек.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 14 апреля в Италии смягчают карантин и жёсткие ограничения в некоторых сферах. Об этом сообщает Euronews. В частности открываются небольшие торговые объекты,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)