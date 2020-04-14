Источник материала: ОНТ

С 14 апреля в Италии смягчают карантин и жёсткие ограничения в некоторых сферах. Об этом сообщает Euronews.

В частности открываются небольшие торговые объекты, например, магазины канцелярских товаров или товаров для новорождённых.

Отмечается, что рост смертельных случаев от COVID-19 на Апеннинах 13 апреля был одним из самых низких за последние недели.

Так, за сутки выявили 3153 новых случая заражения. Общее число инфицированных в стране достигло 159,5 тысяч человек.

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