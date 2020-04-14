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В Италии смягчают карантин

14.04.2020 10:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Италии смягчают карантин

С 14 апреля в Италии смягчают карантин и жёсткие ограничения в некоторых сферах. Об этом сообщает Euronews. 

В частности открываются небольшие торговые объекты, например, магазины канцелярских товаров или товаров для новорождённых. 

Отмечается, что рост смертельных случаев от COVID-19 на Апеннинах 13 апреля был одним из самых низких за последние недели. 

Так, за сутки выявили 3153 новых случая заражения. Общее число инфицированных в стране достигло 159,5 тысяч человек. 

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С 14 апреля в Италии смягчают карантин и жёсткие ограничения в некоторых сферах. Об этом сообщает Euronews.  В частности открываются небольшие торговые объекты,...
 
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