В Светлогорске водитель «девятки» снес столб и протаранил жилой дом

Источник материала: Tut.by

В Светлогорске автомобиль съехал с дороги, снес столб, а затем протаранил дом. Подробности сообщает ranak.me.



Фото: ranak.me

ДТП произошло в 4 утра 13 апреля на улице Советской.

Автомобиль съехал на обочину, врезался сначала в столб, а затем в дом. Два пассажира выбрались из авто до приезда спасателей и ГАИ, а вот 21-летний водитель оказался зажат в салоне.

Сотрудники МЧС достали пострадавшего и передали медикам. С серьезными травмами молодой человек в больнице.