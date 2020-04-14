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В Светлогорске водитель «девятки» снес столб и протаранил жилой дом

14.04.2020 10:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорске автомобиль съехал с дороги, снес столб, а затем протаранил дом. Подробности сообщает ranak.me.


Фото: ranak.me

ДТП произошло в 4 утра 13 апреля на улице Советской.

Автомобиль съехал на обочину, врезался сначала в столб, а затем в дом. Два пассажира выбрались из авто до приезда спасателей и ГАИ, а вот 21-летний водитель оказался зажат в салоне.

Сотрудники МЧС достали пострадавшего и передали медикам. С серьезными травмами молодой человек в больнице.

 
 
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Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего и передали медикам. С серьезными травмами молодого человека доставили в больницу.
 
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