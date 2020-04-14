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В Светлогорске водитель «девятки» снес столб и протаранил жилой дом
Источник материала: Tut.by
В Светлогорске автомобиль съехал с дороги, снес столб, а затем протаранил дом. Подробности
ДТП произошло в 4 утра 13 апреля на улице Советской.
Автомобиль съехал на обочину, врезался сначала в столб, а затем в дом. Два пассажира выбрались из авто до приезда спасателей и ГАИ, а вот 21-летний водитель оказался зажат в салоне.
Сотрудники МЧС достали пострадавшего и передали медикам. С серьезными травмами молодой человек в больнице.
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Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего и передали медикам. С серьезными травмами молодого человека доставили в больницу.
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