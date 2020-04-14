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Еще один банк приостанавливает выдачу некоторых кредитов, в том числе на жилье

14.04.2020 10:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 14 апреля Банк БелВЭБ приостанавливает выдачу некоторых потребительских кредитов. Об этом сообщается на сайте банка. Ранее об изменениях в кредитовании сообщали и другие банки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Банке БелВЭБ объясняют, что временно приостановлен прием документов от физлиц на получение кредита или увеличение его размера по нескольким программам: «Лагодны», «Дабрабыт», «Удалы разлiк», «Уласная маёмасць». Последний кредит выдавался на покупку или строительство недвижимости. О сроках возобновления кредитования пока не сообщается. При этом в банке по-прежнему доступны другие потребительские кредиты, в том числе на строительство жилья по указу № 240 и на покупку жилья у организаций — партнеров банка.

Еще в середине марта о приостановлении кредитования физлиц также объявлял БТА Банк. На данный момент кредитование не восстановлено, сообщают в контакт-центре, когда это произойдет — неизвестно. Кроме того, некоторые банки ввели изменения по картам рассрочки. Например, БПС-Сбербанк временно приостановил выдачу карточек КартаFUN, а МТБанк ввел изменения по карте «Халва».

Многие банки повысили ставки по кредитам на недвижимость.

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Ранее об изменениях в кредитовании сообщали и другие банки.
 
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