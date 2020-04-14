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Еще один банк приостанавливает выдачу некоторых кредитов, в том числе на жилье
Источник материала: Tut.by
С 14 апреля Банк БелВЭБ приостанавливает выдачу некоторых потребительских кредитов. Об этом
В Банке БелВЭБ объясняют, что временно приостановлен прием документов от физлиц на получение кредита или увеличение его размера по нескольким программам: «Лагодны», «Дабрабыт», «Удалы разлiк», «Уласная маёмасць». Последний кредит выдавался на покупку или строительство недвижимости. О сроках возобновления кредитования пока не сообщается. При этом в банке по-прежнему доступны другие потребительские кредиты, в том числе на строительство жилья по указу № 240 и на покупку жилья у организаций — партнеров банка.
Еще в середине марта о приостановлении кредитования физлиц также
Многие банки
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Ранее об изменениях в кредитовании сообщали и другие банки.
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