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Запрет на посещение лесов ввели в 78 районах Беларуси

14.04.2020 11:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Запрет на посещение лесов ввели в 78 районах Беларуси

Никаких шашлыков и отдыха на природе. Запрет на посещение лесов ввели в 78-ми районах Беларуси. Серьезная пожароопасная ситуация (а это главная причина таких мер) в Гомельской, Брестской и Гродненской областях. 

Там запреты действуют во всех районах. В Минской области их 15. Пожар сейчас может возникнуть от малейшей искры. Стоит сухая погода, можно лишь надеяться, что дожди накануне немного исправили ситуацию. Основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Люди выжигают сухую траву, с порывами ветра огонь добирается до лесов и на населенных пунктов.  

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Никаких шашлыков и отдыха на природе. Запрет на посещение лесов ввели в 78-ми районах Беларуси. Серьезная пожароопасная ситуация (а это главная причина таких мер) в...
 
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