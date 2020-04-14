Запрет на посещение лесов ввели в 78 районах Беларуси

Источник материала: ОНТ

Никаких шашлыков и отдыха на природе. Запрет на посещение лесов ввели в 78-ми районах Беларуси. Серьезная пожароопасная ситуация (а это главная причина таких мер) в Гомельской, Брестской и Гродненской областях.

Там запреты действуют во всех районах. В Минской области их 15. Пожар сейчас может возникнуть от малейшей искры. Стоит сухая погода, можно лишь надеяться, что дожди накануне немного исправили ситуацию. Основной причиной пожаров по-прежнему остается человеческий фактор. Люди выжигают сухую траву, с порывами ветра огонь добирается до лесов и на населенных пунктов.

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