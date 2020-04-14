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Мошенники сняли с чужих карточек 6,6 тысячи рублей - минчанин купил технику на все, его будут судить

14.04.2020 11:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Неизвестные звонили белорусам и предлагали бонусы по платежным картам, узнавая при этом секретные коды и номера. Потом один из участников преступной группы купил в магазине технику на 6,67 тысячи рублей — за чужие деньги. Его будут судить, сообщает официальный телеграм-канал Генпрокуратуры.


Фото: Jan Vašek, jeshoots.com

Обвиняемый в вишинге — 22-летний парень. Установлено, что он был участником зарубежной организованной преступной группы. Получил в Минске через мессенджер Telegram реквизиты банковских карточек, эмитированных на девять потерпевших — граждан Беларуси.

Сведения обманом добыли другие участники группы. Они звонили белорусам, представлялись сотрудниками банка и предлагали бонусы: повышенный кешбэк, увеличение лимита овердрафта или рассрочки. Необходимое условие — сообщить номер карты, трехзначный код, данные из приходивших им сообщений.

После активации платежных карт в специализированных приложениях 22-летний минчанин отправился за покупками в столичные магазины, где купил технику на 6,67 тысячи рублей. Позже обвиняемый пояснил, что собирался продать технику или сдать в ломбард и получить 15% от ее стоимости.

Парня обвиняют в хищении имущества в крупном размере путем несанкционированного доступа к компьютерной информации в составе организованной группы. Его будут судить по ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса.

Следствие продолжает устанавливать личности других участников преступной группы, которые звонили гражданам и передали обвиняемому реквизиты чужих банковских карт, — эти материалы выделены в отдельное производство.

 
Теги: Минск
 
 
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Неизвестные звонили белорусам и предлагали бонусы по платежным картам, узнавая при этом секретные коды и номера. Потом один из участников преступной группы купил...
 
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