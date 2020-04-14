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Банк БелВЭБ приостановил выдачу кредитов под 14,19%

14.04.2020 12:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Банком БелВЭБ приостановлен прием документов от физлиц на получение кредита, увеличение размера (лимита) кредита по следующим программам кредитования:

Подробную информацию можно получить в контакт-центре Банка БелВЭБ по круглосуточным телефонам (+375 17) 215-61-15 или 205 (с мобильного).

То есть, приостановка коснулась кредитов со ставкой 14,19%. И из потребительских кредитов, например, остались под ставку 29%.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Банк БелВЭБ с 14 апреля текущего года приостанавливает прием документов от физических лиц на получение некоторых кредитов. Об этом сообщается на сайте банка.
 
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