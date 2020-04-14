Банк БелВЭБ приостановил выдачу кредитов под 14,19%

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Банком БелВЭБ приостановлен прием документов от физлиц на получение кредита, увеличение размера (лимита) кредита по следующим программам кредитования:

Подробную информацию можно получить в контакт-центре Банка БелВЭБ по круглосуточным телефонам (+375 17) 215-61-15 или 205 (с мобильного).

То есть, приостановка коснулась кредитов со ставкой 14,19%. И из потребительских кредитов, например, остались под ставку 29%.